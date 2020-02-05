Журавко назвал рейдерством план Киева создать для Донбасса «оккупационное министерство»

Украина создает специальное министерство по вопросам «оккупированных территорий», так в Киеве называют Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). По мнению экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, создание для Донбасса «оккупационного министерства» — это политика рейдерства, которую киевские власти по требованию своих западных покровителей ведут в отношении ДНР и ЛНР.

«Это «оккупационное министерство», которое они создают, — фактически, попытка рейдерского захвата республик Донбасса, а оплачено это будет из так называемых «черных денег» [американского финансиста Джорджа] Сороса и из специальных фондов, созданных в США для управления Украиной, — отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Денег в украинской казне нет. Так что это «министерство оккупированных территорий» — очередной блеф для воровства и списания денег. Вспомните, как Киев восстанавливал мост в Луганске, невооруженным глазом видно, сколько на этом украли и распилили денег!»

По словам собеседника ФАН, нынешние киевские власти абсолютно не контролируют ситуацию в стране, поэтому все идеи Киева «контролировать» республики Донбасса в любом случае будут провальными.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский не контролирует ситуацию даже в Киеве, не говоря уже о регионах. Везде идут рейдерские захваты народной собственности по решениям купленных судов, это происходит и в моем родном Херсоне. Там за бесценок распродают остатки промышленности, уничтожают даже библиотеки, буквально по заветам Третьего рейха», — с горечью отметил Журавко (подробнее об этом читайте в Facebook экс-депутата Рады).

По словам экс-депутата Рады, нынешняя украинская власть продолжает грабительскую политику экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Сегодняшнюю украинскую власть я с полным основанием назову мародерами, а украинское государство — это уже полутруп. Тем не менее, они пытаются с него содрать не только кожу, но и мясо с костей!» — резюмировал Алексей Журавко.

По мнению премьер-министра Украины Алексея Гончарука, создание нового министерства по вопросам «оккупированных территорий» даст Киеву возможность «гораздо эффективнее заниматься вопросами реинтеграции Донбасса».

«Это даст нам возможность гораздо эффективнее заниматься вопросами реинтеграции Донбасса и работы с людьми, которые остались на (так называемых) оккупированных территориях (то есть в ДНР и ЛНР), или которые переехали на подконтрольную [Киеву] территорию и являются временно перемещенными лицами», — цитирует Гончарука пресс-служба президента Украины.

Отметим, сейчас на Украине есть так называемое «Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц». Вероятно, новое образование возьмет на себя функции этого министерства.

Руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота, с апреля 2014 года ведет военную операцию против ДНР и ЛНР. До сих пор в результате обстрелов со стороны украинских войск в республиках Донбасса гибнут люди. Всего по данным ООН жертвами вооруженного конфликта на востоке Украины стали около 13 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выступал с предложениями «реинтеграции Донбасса», но по сути никаких реальных шагов в этом направлении Киев так и не сделал. Поэтому неудивительно, что в своей политике ДНР и ЛНР ориентируются на Россию, а граждане республик Донбасса стремятся получить гражданство РФ.