Женщина 84 лет стала самым возрастным волонтером на Евро-2020 в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 февраля. Самым возрастным волонтером, записавшимся на Евро-2020 в Петербурге, стала женщина 84 лет. Об этом сообщил замруководителя петербургского Центра подготовки городских волонтеров Евро-2020 Дмитрий Антонов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Подготовка волонтеров очень важна. Они буду помогать болельщикам, встретят их первыми в аэропорту, смогут <...> рассказать, где покушать, как доехать. Их будет 1,5 тысячи человек. Промежуточные итоги: 84 года бабушка — самый возрастной волонтер. 71% волонтеров — женщины. Самые распространенные имена — Анастасия и Александр. Владеют, в том числе, финским и французским языками», — рассказал Антонов на пресс-конференции, состоявшейся в медиацентре «Патриот».

Ранее главный специалист сектора по подготовке значимых спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту Петербурга Евгения Лапина рассказала, как Северная столица готовится к чемпионату. Она сообщила, что огромное внимание уделяется безопасности на Евро-2020.

Матчи группового этапа европейского первенства по футболу пройдут в Петербурге в июне. На стадионе «Газпром Арена» сборная России встретится с командами из Финляндии и Бельгии. Кроме того, 3 июля в Северной столице состоится четвертьфинал чемпионата.