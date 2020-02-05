Ремесло считает, что многие либералы нацелены исключительно на эмиграцию

Москва, 5 февраля. Часть либералов строит свою «протестную карьеру» только для того, чтобы эмигрировать и обустроить свою жизнь за рубежом. Такое мнение высказал юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло.

В беседе с журналистом издания «Ньюинформ» Ремесло отметил, что многие «оппозиционеры» нарочито провоцируют уголовное преследование со стороны правоохранителей, чтобы иметь повод для запроса политического убежища.

«Многие делают так специально, чтобы получить возможность для иммиграции. При первом же вызове на допрос они иммигрируют, потом сразу же обращаются за политическим убежищем за границей», — считает эксперт.

По его мнению, множество так называемых «оппозиционеров» заинтересованы только в получении легального статуса в зарубежных странах и не имеют иной мотивации в своей деятельности.

Ранее Следственный комитет вызвал на допрос в качестве свидетеля бывшую соратницу блогера и главы признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального Полину Грейсман. Допрос должен был произойти в рамках дела о массовых беспорядках в Екатеринбурге в мае 2019 года.

Со следователями связался адвокат активистки, который сообщил, что она находится за пределами России. Ремесло считает, что Грейсман на самом деле также может преследовать цель легализовать свое положение на Западе.

Напомним, часть сторонников Навального скрылась за границей после активных призывов выйти на незаконные митинги, которые прошли в Москве в августе 2019 года. В частности, Россию покинули Иван Жданов, Дмитрий Гудков и Леонид Волков.