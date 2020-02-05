Глава АККОР Плотников заверил, что дефицита чеснока и других овощей в России не будет

Москва, 5 февраля. Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников заявил, что никакого дефицита продуктов из-за ситуации с коронавирусом в Китае не должно быть. Наши производители в состоянии обеспечить страну овощами.

Депутат Государственной думы РФ в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал слухи о том, что в России могут возникнуть перебои с появлением в магазинах целой группы продуктов, которые ранее нам поставлялись из КНР. Речь может идти о цитрусовых, замороженной рыбе и овощах, включая помидоры, репчатый лук и чеснок.

«Я считаю, все с пониманием относятся к тому, что предпринимаются эти вынужденные меры по безопасности — такой вызов (стоит перед нами), — сказал Плотников. — И раз уж в стране пошли на такие защитные меры, это сказывается на поставках какой-то определенной группы продовольствия. Овощей, в основном».

Поэтому, подчеркивает собеседник ФАН, сейчас крайне важно объяснить людям, успокоить их, что не будет никаких перебоев с доставкой продуктов.

«Мы вполне можем своими, отечественными, овощами закрыть потребности в них, прежде всего, на Дальнем Востоке, — отметил первый заместитель председателя думского комитета по аграрным вопросам. — Просто нужно еще немного времени. Все у нас идет нормально».

По словам члена фракции «Единая Россия» Плотникова, наша страна почти полностью обеспечивает себя тепличными овощами в зимний период. В первую очередь, огурцами и помидорами.

«На уровне правительства создана комиссия, она постоянно работает, — заверил Плотников. — Если (у нее) возникнут вопросы, любой из нас, депутатов, думаю, будет готов, если надо, подключиться для решения тех вопросов, которые стоят в связи с этой ситуацией (с коронавирусом)».

Ранее стало известно, что отечественные торговые сети начали отказываться по известным причинам от продуктов питания из Китая. В результате чего некоторые эксперты предрекли возможный дефицит в нашей стране того же чеснока. Например, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.