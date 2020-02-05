Россия не будет полностью закрывать авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Москва, 5 февраля. Правительство России не рассматривает вариант полного закрытия авиасообщения с Китаем из-за распространения коронавируса, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«О том, что мы полностью закрываем авиасообщение с Китаем, вопрос на повестке дня не рассматривался», — сообщил министр на полях Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации (NAIS).

Дитрих добавил, что на данный момент всех пассажиров, прилетающих из Китая или следующих транзитом, принимает специализированный терминал в «Шереметьево».

С 1 февраля Россия ограничила авиасообщение с Китаем. Регулярные рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг осуществляют «Аэрофлот», а также четыре китайские авиакомпании. С 4 февраля иностранцы могут въезжать в Россию после прилета из Китая только через выделенный для них терминал F аэропорта «Шереметьево».

Напомним, о вспышке неизвестной пневмонии в Ухани власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Впоследствии специалисты выявили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV.

По данным на 5 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части Китая достигло 24,3 тысячи человек, 490 человек скончались. На минувшей неделе два первых случая были выявлены в России: в Забайкальском крае и Тюменской области.