Корнилов заявил, что по цензуре Facebook обошел худшие диктаторские режимы

Москва, 5 февраля. Социальная сеть Facebook уже давно превратилась из средства общения в политический инструмент с жестким модерированием и цензурой по отношению ко всей неудобной информации. Об этом в среду заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Так он прокомментировал пост культового американского писателя Стивена Кинга, который объявил в Twitter уйти из Facebook из-за бесконечного потока лживой информации и политической рекламы.

Корнилов обратил внимание на то, что «услугами» Facebook в свое время пользовался бывший президент США Барак Обама, а сегодня социальная сеть активно продвигает интересы его преемника Дональда Трампа.

В то же время посты самого Корнилова неоднократно блокировались модераторами Facebook по самым разным поводам. Один раз — за размещение фотографии погибшего экс-главы ДНР Александра Захарченко. Другой раз — за использование слова «укроп», который применяют сами украинцы. Причем в некоторых случаях блокируются посты трех- или даже пятилетней давности.

«Против этого тоже нужно бороться, показывая, что даже в диктаторских режимах закон обратной силы не имеет. Цензурирование в Facebook просто зашкаливает», — пояснил он порталу Nation News.

Правозащитник Галина Запорожцева в свою очередь заявила, что в условиях непрекращающейся информационной войны России нужен полноценный аналог Facebook.

Ранее политолог Юрий Самонкин обратил внимание на то, что Facebook активно сотрудничает с западными блогерами, которые яростно критикуют Россию. При этом социальная сеть далеко не всегда выполняет требования российского законодательства.