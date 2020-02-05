Россиянин арестован в Москве по обвинению в госизмене

Москва, 5 февраля. Гражданин России Виктор Королев арестован в Москве по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Лефортовского районного суда Москвы.

«Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Обвиняемому вменяется совершение преступления по статье 275 УК РФ «Госизмена». Максимальное наказание по данной статье предусматривает 20 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела и подробности обвинения не раскрываются из-за секретности.