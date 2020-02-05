Политолог Простаков предупредил, что оппозиция может спровоцировать беспорядки на Урале

Москва, 5 февраля. Организаторы беспорядков должны отвечать по всей строгости закона, ведь они подвергают граждан опасности, заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Специалист напомнил, что после несанкционированных выступлений в Москве этим летом была проделана серьезная работа по привлечению к ответственности и организаторов этих сборищ, и их непосредственных участников (напомним, выступления устраивали сторонники одиозного блогера Алексея Навального, поводом был недопуск на выборы в МГД ряда кандидатов-самовыдвиженцев, которые позволили себе подделку подписных листов). Однако руководители оппозиционных движений, НКО и медиахолдингов, получающих иностранное финансирование, сумели отделаться просто административными арестами и денежными штрафами.

Так, к примеру, юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь была оштрафована почти на 1,5 миллиона рублей. Эту сумму она погасит на донаты доверчивых россиян и зарубежных спонсоров и потом преспокойно продолжит подбивать россиян выходить на улицы, подставлять их и провоцировать.

«Фокус внимания должен быть перенесен с простых исполнителей, вербовка которых поставлена практически на поток и которыми без сожаления жертвуют при первой опасности, на настоящих лидеров и провокаторов беспорядков», — добавил Простаков в комментарии изданию Inforeactor.

По его мнению, это крайне важно сделать, учитывая, что на Урале уже прошла акция, организованная структурами Михаила Ходорковского, направленная против поправок в Конституцию РФ.

