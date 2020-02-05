Тунис превратился из туристического рая в рассадник рабства, насилия и терроризма

В последние годы Тунис, несмотря на привлекательность своих курортов, имеет крайне негативный внешнеполитический фон в сфере безопасности. Российский МИД не рекомендовал эту страну к посещению еще весной 2018 года. В ней уже почти десять лет продолжается затяжной кризис, начавшийся после событий «арабской весны» 2011 года, когда в ходе народных волнений был свергнут президент Зин аль-Абидин Бен Али.

Вместо долгожданной демократии и реальных изменений к лучшему Тунис получил непрекращающиеся конфликты в правящих кругах, проблемы в области экономики, вызванные ростом инфляции и уровня безработицы, коррупции и социального напряжения, которое периодически выливается в народные протесты. Так что о стабильности здесь пока сложно говорить. Произошедшая в 2015 году серия резонансных террористических актов ударила по одной из ключевых отраслей тунисской экономики — туризму, спровоцировав резкий уход с рынка крупных иностранных инвесторов и еще больше усугубив положение дел в республике.

По мнению большинства политологов, одна из проблем Туниса — это увеличение безработицы при наличии в стране нескольких тысяч молодых людей с экстремистскими взглядами, которым, как говорится, «нечего терять». По данным европейских спецслужб, среди иностранцев, приезжающих «на джихад» в Сирию, Ирак и соседнюю Ливию, выходцы из Туниса занимают одно из первых мест. Пока правительство республики не решит проблемы с занятостью ее жителей и повышением уровня жизни, будет расти угроза гражданской войны и активизации деятельности террористических группировок, играющих на чувствах беднеющего населения.

Немало проблем тунисским властям доставляют и их ближайшие соседи. Во-первых, речь идет о Ливии, на территории которой ведутся военные действия и которая раздроблена на анклавы, часть из которых контролирует Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара, часть — боевики армии так называемого Правительства национального согласия (которая, по сути, представляет собой несколько десятков вооруженных группировок, связанных с запрещенными в РФ террористическими организациями ИГИЛ1 и «Аль-Каида»1). Во многих районах страны хозяйничают либо радикальные исламисты, либо племена бедуинов (тоже не слишком мирно настроенные). По некоторым данным, многие ливийские террористы прибывают в Тунис, чтобы получить лечение. К тому же в республику из Ливии постоянно приезжают нелегальные мигранты, которые бегут в Европу. По мнению преподавателя факультета социальных наук ВШЭ Григория Лукьянова, «рост терроризма в Тунисе — это следствие ситуации, которая сложилась в Ливии». Чтобы хоть как-то обезопасить себя от ливийской угрозы, власти Туниса в начале февраля 2020 года приняли решение об усилении границы с этой страной. Во-вторых, рядом находится Алжир, где еще несколько лет назад были очень активны исламские боевики. С тех пор подавить активность исламистов алжирским властям до конца так и не удалось.

Объективно говоря, во время правления Бен Али уровень безопасности в стране был значительно выше, причем это связано не только с политическим режимом. По оценкам экспертов, в Тунисе заметно увеличилось влияние криминальных авторитетов, расширился бизнес, построенный на контрабанде, выросла деятельность террористических организаций. Политический эксперт Александр Перенджиев предупреждает о том, что «в Тунисе развита охота на людей, которых в дальнейшем отдают в рабство или же продают на органы. Туристы, даже попадая в больницу, должны знать, что их там никто не защитит». Он считает, что российским спецслужбам необходимо провести аудит безопасности курортов Туниса. Нужно дать профессиональную оценку угроз для туристов, которые проводят там свой отдых.

Конечно, справедливости ради нужно отметить, что тунисские власти проводят работу по обеспечению безопасности. Спецслужбы находятся начеку, и с завидной регулярностью в стране разоблачаются потенциальные террористические ячейки — возможных террористов арестовывают или нейтрализуют. Но, как видно, пока этих усилий недостаточно.

Положение женщин в Тунисе — это тоже отдельный вопрос, который стоит поднять для лучшего понимания ситуации в этом государстве. Несмотря на то, что среди других арабских стран Тунис раньше считался пионером в области соблюдения прав представительниц прекрасного пола (с момента обретения им независимости в 1950-х годах, когда в 1956 году был принят «Кодекс личного статуса», который отменил многоженство и изменил закон о разводе, в результате которого женщина имеет право на половину совместно нажитого имущества. — Прим. автора), сегодня североафриканское государство превратилось в место с сомнительной репутацией, и это касается в том числе прав женщин. Именно по этой причине в Тунисе нет женщин — кандидатов в президенты страны, хотя некогда они сыграли значимую роль в акциях протеста, в результате которых в 2011 году был свергнут легитимный президент республики Зин аль-Абидин Бен Али. Тунисские женщины-активистки регулярно сталкиваются с агрессией политиков и молодых людей, которые не понимают их борьбы за равенство.

Издание Qantara цитирует слова Ферьяль Шарфеддин, главы Calam — ассоциации, борющейся с насилием в отношении женщин, которая выразила свою тревогу в отношении того, что она видит вокруг в последние годы: это «рост насилия, снижение прав женщин и социальный консерватизм». Она отметила, что «женщины больше не интересуются политикой. Подсознательно они знают, что это та же самая патриархальная система, которая сохраняется год от года». Еще одна собеседница интернет-издания, молодая активистка Зейна Меджри, отметила «недостаток женской солидарности» и «отсутствие у тунисских женщин чувства хоть чьей-нибудь поддержки». Она добавила, что «в Тунисе мы можем каждый день выпускать новый «великий закон о равенстве», но проблема заключается в обеспечении соблюдения этого закона... речь также идет об изменении мнения тунисского общества». Госпожа Меджри заметила, что «ни одна политическая партия в Тунисе не имеет желания все это изменить».

В последние годы участились случаи правонарушений в отношении женщин. В 2017 году власти Туниса даже приняли закон, запрещающий сексуальные домогательства в общественном транспорте, но в этом постановлении ничего не говорилось о домогательствах в других местах. Эта инициатива скорее представляла собой показательное решение, чтобы снизить социальную напряженность, однако она не отменила саму проблему.

Женщины в Тунисе регулярно выходят на митинги против сексуального насилия, а в Интернете пользовательницы соцсетей используют хештэг #MeToo (#Ятоже, или #أنا_كمان), чтобы привлечь внимание к этому наболевшему вопросу. Йусра Фрауэс, глава Тунисской ассоциации демократических женщин (Тhe Tunisian Association of Democratic Women), сказала в своем комментарии для издания Qantara, что «равенство (мужчин и женщин) является универсальным принципом, который, к сожалению, не соблюдается в Тунисе». Она отметила, что видит «огромную неудачу» в отношении прав женщин в стране, с чем сложно не согласиться.

1 Организация запрещена на территории РФ.