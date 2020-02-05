ПВО ЛНА оберегает воздушное пространство Ливии от провокаций ПНС и Турции

Ливия, 5 февраля. Военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА) благодаря развернутым системам противовоздушной обороны (ПВО) на территории от Мисураты до аз-Завии полностью контролируют ливийское воздушное пространство. Об этом сообщил один из пользователей соцсети Facebook, поддерживающий силы фельдмаршала Халифы Хафтра.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время ЛНА мобилизует силы, стягивая подкрепления ближе к ливийской столице — Триполи. В сообщении также говорится, что таким образом военные хотят обеспечить безопасность вблизи линии соприкосновения с бандформированиями так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которые регулярно устраивают провокации.

Не стоит забывать, что ранее сирийские наемники оккупационного режима Триполи, переброшенные в Ливию из Идлиба, неоднократно пытались сорвать режим прекращения огня, действующий с 12 января, однако их действия были пресечены бойцами ЛНА. Таким образом, продолжающиеся, несмотря на взятые на себя Турцией обязательства на международной конференции по Ливии в Берлине, переброска боевиков и поставки оружия ПНС провоцируют лишь дальнейшее обострение конфликта и могут стать причиной продолжения кровопролития. Любопытно, что официальные лица ПНС уже успели отметиться заявлением о готовности продолжить боевые действия, несмотря на подписанное главарем марионеточного триполитанского «правительства» Файезом Сарраджем соглашение о перемирии на переговорах в Москве 13 января.

Тем временем солдаты ливийской армии продолжают придерживаться перемирия, предотвращая лишь попытки вооруженных бандформирований из окружения Файеза Сарраджа устраивать провокации вблизи позиций ЛНА. Это говорит о том, что войска Хафтара действительно заинтересованы в мирных переговорах и дают ПНС шанс завершить конфликт в политическом поле.

Хотелось бы отметить молчаливое игнорирование международным сообществом нарушений со стороны Турции. Очень странно выглядит достаточно лояльная позиция ряда западных государств по отношению к Анкаре, наплевавшей на оружейное эмбарго ООН, которое турецкие власти обязались наравне с другими странами беспрекословно соблюдать после завершения берлинского саммита по регулированию в Ливии.

Ранее эксперт Сергей Простаков в интервью Федеральному агентству новостей констатировал полнейшую беспомощность ПНС Ливии перед силами ЛНА, контролирующими более 90% территории североафриканской страны. На сегодняшний день существование утратившего свою легитимность триполитанского режима Файеза Сарраджа обусловлено лишь постоянной помощью со стороны Турции, снабжающей группировки ПНС оружием и техникой.