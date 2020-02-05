В Москве отменена презентация детских книг организатора фестиваля «Укроп»

Презентация книг «детского писателя» из Одессы Сергея Бакуменко, известного также как организатора фестиваля «Укроп», в московском парке «Сокольники» не состоится. Об этом Федеральному агентству новостей заявили в культурно-образовательном пространстве «Букводом».

«Это, видимо, какая-то ошибка. У нас в «Букводоме» сегодня будет кинопоказ полнометражного мультфильма, он был запланирован еще неделю назад. А такого мероприятия [вечер Бакуменко] у нас не будет» — сообщил собеседник ФАН [редакция располагает аудиозаписью разговора].

Вместе с тем, ранее Бакуменко, приехавший в Москву с двумя детскими книгами — «Ребятам о собачках» и «Ребятам о птичках» — разместил на своей странице в Facebook анонс презентации новинок со ссылкой на сайт «Букводом», которая в данный момент не открывается.

ФАН связался с Бакуменко, который уверен, что в Facebook против него развязана травля. Писатель полагает, что сайт «Антифашист», первым опубликовавший информацию о презентации его детских книг в Москве, «большой фантазер», а в Cети русские люди травят его, несмотря на то, что он выступает за дружбу между народами.

«Антифашист» — большой фантазер. Меня в Facebook травят русские люди. Пишут гадости. Выдуманные «Антифашистом». И это притом, что я за дружбу между народами. Очень жаль, что свои же люди мне такие гадости пишут. Печально», — отметил он в беседе с ФАН.

Лидер движения SERB Гоша Тарасевич, поначалу собиравшийся предпринять меры против Бакуменко, изучив ситуацию, изменил свою позицию и призвал единомышленников не проводить никаких акций в связи с его приездом в Россию.

«Внимательно изучив всю суть, изучив личность Сергея Бакуменко, мы поняли, что, или по незнанию полной информации, или по чьему-то злому умыслу, но готовится чудовищная провокация против писателя, который если не друг России, то уж не враг точно!» — заявил он ФАН.

Мы также связались с писателем и поэтом из Луганска Еленой Заславской, автором, в том числе детских книг, которая призвала настороженно отнестись к приезду «детского писателя» из сопредельного государства.

Она напомнила, что на фестивале «Укроп», организатором которого в 2014 году выступил Бакуменко, продавались в частности, под табличкой «обереги от колорадов, ватников и прочего [ненормативная лексика]» браслеты цветов украинского флага.

«В 2014 году он был организатором феста «Укроп», призванного «укрепить украинский дух», а в 2015-м уже был организатором чтений стихов о войне «Павшим и живым» на 9 мая. Когда в одной голове уживаются обереги от колорадов-ватников и военные стихи над братскими могилами — это либо глупость, либо цинизм. И в одном и в другом случае — это плохо для детей. Впрочем, и для взрослых тоже».

По словам собеседницы ФАН, детские писатели Украины вносят свою лепту в дело антирусской пропаганды, создавая из русских образ врага.

«Все годы войны на Украине выходят книги и комиксы для детей, в которых детские писатели изображают жителей Донбасса и просто русских людей звероподобными, бесчеловечными, агрессивными, и подводят к мысли, что таких существ не жалко уничтожить, чем и занимаются украинские «воины света», — рассказала Заславская. — «Москали показали свое звериное лицо», «москальские танки», «сепары потеряли десяток убитыми», — это не очередное сообщение какого-нибудь порохобота, а цитаты из книги «Слава героям! Рассказы для детей о героях фронта и тыла» — спецвыпуск журнала «Маленькая фея и семь гномов» издательства «Мамино солнышко». Журнал адресован детям 5–9 лет, его обложка украшена украинскими танками, которые стреляют цветочками».

Другой пример, приведенный луганчанкой — книга украинской писательницы, педагога, инициатора ежегодного круглого стала «Книга на захисті дитячої душі» Ларисы Ниной «Непереможні мураши». В ней мирные украинские муравьи с чубами и в шароварах страдают от нерадения соседей-агрессоров, изображенных в виде русских. По мнению Заславской, это не единичные примеры, это планомерная работа.

«Так что не надо нам рассказывать о птичках!», — подытожила она.

Между тем, на странице Бакуменко появился призыв, размещенный другим пользователем, из которого следует, что фестиваль «Укроп» организовывался исключительно ради денег, а также что сам автор детских книг в данный момент активно критикует украинские власти.

«Русские и украинцы — один народ, который наши враги всячески пытаются разделить и стравить. Наша задача — остановить это разделение, продвигаемое нацистами!», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, многие пользователи, комментирующие посты самого Бакуменко, выражают сомнение в его искренности, полагая, что он приехал заработать в Россию, поскольку «украинский патриотизм» перестал приносить ему деньги.