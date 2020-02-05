RT доставит письма ветеранам и расскажет их истории в рамках проекта #ПочтаПобеды

Москва, 5 февраля. Телеканал RT запустил проект #ПочтаПобеды, в рамках которого будут рассказаны истории ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, сотрудники редакции помогут передать письма читателей каждому из них.

Проект соберет в себе истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, дошел до Берлина и расписался на стенах Рейхстага, а также людей, которые укрывали советских солдат, бежавших из концентрационных лагерей. В течении нескольких месяцев проект расскажет историю их войны и победы, передает RT.

В редакции отметили, что в преддверии 9 Мая пользователи соцсетей публикуют поздравления в Интернете, однако немногие ветераны могут увидеть эти слова. Поэтому любой желающий может написать письмо, а редакция телеканала поможет доставить послания всем ветеранам.