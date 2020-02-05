Путин предупредил, что мир оказался у опасной черты

Москва, 5 февраля. Человечество в наши дни вновь оказалось у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия памятника жителям и защитникам.

«Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — перечислил он.

Ранее глава государства уже обращал внимание на то, что события в мире развиваются непредсказуемо и неуправляемо, конфликты в регионах перетекают в угрозы для всего мира, именно поэтому странам-основательницы ООН следует проявить политическую мудрость. Он напомнил, что после войны в Уставе этой международной организации были закреплены идеалы мира, свободы и справедливости.