Кейт Миддлтон удивила поклонников дешевым платьем из масс-маркета

Лондон, 5 февраля. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в дешевом платье из масс-маркета удивила поклонников выбором наряда.

Герцогиня вместе со своим мужем принцем Уильямом посетила морскую спасательную станцию, расположенную в местечке Мамблс. На публике Миддлтон появилась в дешевом красном платье из масс-маркета за 259 фунтов или 22 тысячи рублей, темно-синем пальто и черных сапогах. Поклонники королевской семьи удивились выбору наряда, но при этом отметили, что Кейт выглядит в нем как всегда шикарно. Об этом пишет Daily Mail.

Я люблю их, они прекрасны!» — написал пользователь под ником dazenieres в профиле королевской семьи в Instagram.

«Очень красивая, как и обычно!» — восщищенно написала katerinachibritova.

Также герцогиня посетила металлургический завод в Порт-Толботе. Там она поверх платья надела специальный костюм работников и белую каску.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон заняла первое место в рейтинге самых модных королевских особ, оставив позади соперницу Меган Маркл. Опрос провела академия Fashion Reatil. Миддлтон получила 47,8% голосов, а за супругу принца Гарри проголосовало только 20,1% респондентов.