Заслуженный тренер Плющев оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Нападающий, выступающий за «Вашингтон кэпиталз», Александр Овечкин имеет все шансы снова взять Кубок Стэнли в текущем сезоне; при этом он уже вписал себя в историю мирового хоккея. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Очередной хет-трик

Александр Овечкин оформил третий хет-трик за последние шесть матчей (27-й за карьеру). Таким образом российский хоккеист, обойдя на две шайбы Давида Пастрняка из «Бостона», занял первое место в списке лучших снайперов текущего сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На счету Овечкина 40 забитых шайб и 17 передач.

Александр Овечкин помог своей команде одержать победу в домашнем матче над «Лос-Анджелесом» со счетом 4:2. Он забил на 54-й, 56-й и 59-й минутах игры.

До рекорда легендарного Уэйна Гретцки Александру Овечкину осталось забить 196 шайб. В настоящий момент у россиянина 698 забитых шайб за карьеру. Ближайшим ориентиром для Овечкина сегодня — Майк Гартнер (708 шайб).

И кубок взять, и рекорд Гретцки побить

По словам Владимира Плющева, Александр Овечкин — очень талантливый.

«Я его прекрасно знаю с детства, еще в шестилетнем возрасте, когда он занимался в детской спортивной школе «Динамо». Человек рос, как хоккеист, как боец, как лидер. И теперь вырос в человека, который может решать большие задачи для себя, для клуба, для своей семьи», — рассказал Владимир Плющев.

Кроме того, заслуженный тренер России оценил шансы «Вашингтона» относительно взятия в этом сезоне Кубка Стэнли. Он заметил, что столичная команда НХЛ в целом олицетворяется с россиянами (нападающий Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, вратарь Илья Самсонов).

«Насколько они готовы завоевать Кубок Стэнли? Они давно об этом мечтали, ставили перед собой эти задачи. Я думаю, что [еще один Кубок Стэнли взять] им по плечу», — добавил Владимир Плющев.

Говоря о шансах побить рекорд Уэйна Гретцки, Владимир Плющев заметил, что все возможности для этого у Александра Овечки есть.

«У нас были игроки, которым не давали бить рекорды, у которых воровали и голы, и передачи голевые. Остается только пожелать Александру удачи. Что там и как будет — посмотрим. Он все равно вписал себя в историю мирового хоккея, и в том числе в НХЛ», — заключил Владимир Плющев.

Ранее Александр Овечкин поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обогнав канадского хоккеиста Марка Месье (694 шайб). Сам же Месье восхитился техникой и навыками россиянина и подчеркнул, что Овечкин умеет «своей страстью и желанием вдохновлять целое поколение мальчишек и девчонок».

«Эти цифры впечатляют. Немногим в НХЛ это удалось. Оказаться в одной компании с ними — это особенная честь. …Когда подходишь близко к этой отметке, хочется как можно быстрее забить этот гол. Но я стараюсь не зацикливаться на мыслях об этом. Просто хочу выступить как можно лучше», — заявил тогда Овечкин.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В составе столичной команды нападающий в 2018 году взял свой первый Кубок Стэнли.