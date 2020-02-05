Сирия, 5 февраля. САА выбила исламистов из двух городов к юго-западу от Алеппо. Конвой из ста единиц военной техники продвигается в сторону Идлиба из Турции. Террористы ИГ1 заявили об убийстве члена РПК в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенные пункты Замар и Джазрайя на юго-западе от Алеппо; обмениваются ударами с боевиками на востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве одного из сотрудников курдских спецслужб в городе Ат-Тайяна в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: направили военный конвой из 100 единиц военной техники в провинцию Идлиб.

ВС Ирака: обнаружили очередной схрон террористов в иракской провинции Аль-Анбар.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) и боевики исламистских бандформирований вступили в противостояние на границе между Идлибом и Алеппо. По информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), правительственные войска зачистили от радикалов населенные пункты Замар и Джазрайя, продвигаясь со стороны Идлиба. Никаких сведения о нанесенном боевикам уроне в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, несколько часов назад стало известно о попытке радикалов продвинуться на данном направлении. Более того, связанные с боевиками СМИ заявляли о захвате деревни Аль-Калагия.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» заявили о новой вылазке на территории, подконтрольной «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). Согласно информации одного из подконтрольных террористической группировке интернет-порталов, один из сотрудников разведывательных спецслужб Рабочей партии Курдистана (РПК) по имени Мухаммед Измаил был застрелен в городе Ат-Тайяна к юго-востоку от Меядина.

Между тем поступила информация об обрушении четырехэтажного здания в административном центре провинции. Как передает Twitter-канал (HalabTodayTV), инцидент обернулся гибелью двух и ранению еще двух человек. О причинах обвала строения пока ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление на востоке Идлиба. Согласно информации новостного портала Sputnik News, в результате ожесточенных столкновений правительственным силам удалось выбить радикалов из города Тель-Тукан. Отмечается, что на данном направлении войскам САР противостояли джихадисты группировки «Аджнад аль-Кавказ». Отмечается, что неподалеку отсюда располагается один из крупнейших постов наблюдения вооруженных сил Турции, установленных в рамках российско-турецкого меморандума о стабилизации в Идлибской зоне деэскалации от 17 сентября 2018 года.

Тем временем на линии разграничения сил исламистов и сил САР вновь отмечаются взаимные обстрелы. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SyriaGeneral), противники обмениваются ударами в районе населенных пунктов Сармин и Кменас. Оппозиционные интернет-порталы заявляют о том, что в ходе вооруженного противостояния был убит командир 8-го полка САА, однако официального подтверждения данная информация пока не получила.

Telegram-канал (NovostiDamask) сообщает о передислокации крупнейшего за последнее время турецкого конвоя в провинцию. В составе колонны в Идлиб движутся около 100 единиц военной техники, а также дополнительные подразделения. Напомним, накануне в регион из Турции также были переброшены порядка 40 единиц техники.

Ирак

Появились сведения о ходе спецоперации по зачистке местности от следов военного присутствия боевиков «Исламского государства». По данным военного источника в сети Twitter (Aletejah_TV), очередной схрон террористов был выявлен неподалеку от города Хит в провинции Аль-Анбар. Из тайника джихадистов удалось извлечь десятки единиц оружия, а также множество боеприпасов. Напомним, эта территория перешла под контроль правительственных сил Ирака в апреле 2016 года. Однако в пустынных областях региона все еще могут скрываться остатки радикалов террористической группировки, действующие подпольно.

1 Организация запрещена на территории РФ.