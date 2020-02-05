Путин принял верительную грамоту у нового посла США в России

Москва, 5 февраля. Новый посол США в России Джон Салливан вручил верительную грамоту президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства принял верительные грамоты у 23 послов иностранных государств. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительные грамоты Путину вручили послы из Австралии, Германии, Сингапура, Камбоджи, Франции, Казахстана и других стран. В церемонии вручения также приняли участие новый посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт и посол США Джон Салливан.

Новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву 16 января. На этом посту он сменил Джона Хантсмана, который покинул должность в августе 2019 года. Хантсман запомнился купанием в крещенской проруби и поддержкой незаконных митингов в Москве. Новый глава американской дипмиссии утверждает, что намерен улучшать двусторонние отношения между Вашингтоном и Москвой с помощью «хоккейной дипломатии».

В отличие от предыдущего посла, Салливан не был причастен к организации «цветных революций», однако он впервые в своей карьере занимает пост главы американской дипмиссии.

Ранее Салливан оказывал юридические услуги американским государственным органам и работал в должности корпоративного консультанта во внешнеэкономической сфере.

В начале 90-х Салливан осуществлял юридическое сопровождение ЦРУ, ФБР и других ведомств. В ходе войны в Персидском заливе он оказывал юридические консультации высокопоставленным должностным лицам в связи с боевыми действиями.

Кроме того, он работал юридическим советником Джорджа Буша-старшего в ходе предвыборной президентской кампании. Позднее он консультировал международные компании по вопросам деятельности в России с учетом соблюдения антироссийских санкций.

В октябре 2019 года в Сенате США состоялись слушания с участием Салливана, на которых рассматривалась его кандидатура на пост посла в РФ. В ходе слушаний Салливан пообещал противодействовать попыткам «РФ нарушить суверенитет других стран» и «вмешательству в американские выборы». При этом на слушаниях Салливан не упоминал о намерении налаживать отношения и восстанавливать рабочие связи с РФ, которые были разорваны по инициативе американской стороны.