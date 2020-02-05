Лапина рассказала о подготовке Петербурга к матчам Евро-2020

Санкт-Петербург, 5 февраля. Представители УЕФА заявили о «зеленом» уровне готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей Евро-2020. Об этом сообщила главный специалист сектора по подготовке значимых спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту Петербурга Евгения Лапина на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

«Нет сомнений, что проведем Евро на высоком уровне. Представители УЕФА изучают медицину, логистику, вчера провели большое мероприятие на стадионе. У них нет замечаний, дали зеленый уровень готовности, чему мы рады. Мы уделяем огромное значение безопасности. Все в плановом режиме, готовимся», — передает ее слова корреспондент Федерального агентства новостей.

Как отметил футболист и депутат Законодательного собрания Ленобласти Алексей Игонин, в ходе осмотра возникли вопросы по наследию Чемпионата мира по футболу 2018 года. Основная часть замечаний касалась комфортных условий для болельщиков.

«В отношении футбольного праздника нет сомнений», — подчеркнул он.

Напомним, матчи Евро-2020 пройдут в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в июне и и начале июле. На поле в Северной столице российская сборная встретится с командами из Бельгии и Финляндии в рамках групповой стадии. 3 июля в Петербурге состоится четвертьфинал чемпионата.