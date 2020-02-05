Путин заявил о готовности России к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности

Москва, 5 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил о растущей угрозе терроризма и готовности РФ к содержательному диалогу с США по вопросам стратегической стабильности.

На церемонии вручения верительных грамот послам ряда стран, в том числе США, президент России сказал, что отношения двух стран должны основываться на принципах равенства и невмешательства в дела друг друга. По словам Владимира Путина, «от состояния отношений России и США, их стабильности и предсказуемости во многом зависят мир и безопасность на планете».

«Убеждены, что эти отношения должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга», — подчеркнул Путин.

Он также заявил, что Российская Федерация готова к содержательному разговору с Соединенными Штатами в вопросах контроля над вооружениями и борьбы с терроризмом.