Либералы протестуют против конституционной реформы вразрез с мнением большинства россиян

Москва, 5 февраля. Представители так называемой либеральной общественности продолжают активно критиковать внесение в Конституцию поправок, предложенных президентом. Таким образом «оппозиционеры» безуспешно пытаются напомнить о себе потенциальным избирателям и вернуть их поддержку, однако их точка зрения не совпадает с мнением большинства россиян.

По данным, полученным в результате опроса ВЦИОМ, более 90 процентов граждан РФ одобряют изменения основного закона, связанные с социальной сферой, а именно закрепление в документе индексации пенсий и минимального размера оплаты труда, передает Nation news.

Ужесточение ценза оседлости для кандидатов в президенты и расширение полномочий Конституционного суда поддерживают более 80 процентов опрошенных.

Результаты социологического исследования стало новым поводом для «оппозиционеров» вновь заявить о себе. При этом противники изменений в первую очередь обратили внимание именно на социальный блок поправок.

Так, представитель «Яблока» в Заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский считает манипуляцией запрет зарплат ниже прожиточного минимума, поскольку чиновники могут искусственно занизить показатели. Однако он умалчивает, что прожиточный минимум высчитывается на основе реальных цен на продукты питания, которые невозможно «подделать».

По мнению либерального политолога Михаила Краснова, социальные поправки являются своеобразной «заманкой» для избирателя и ничего по сути не поменяют.

Однако совершенно непонятно, почему «оппозиционеры» так яростно протестуют против поправок в Конституцию, если они принципиально ничего не изменится. При этом многие из нынешних критиков конституционной реформы сами ранее требовали изменить положения основного закона.