Москва, 5 февраля. Политик и блогер Анатолий Шарий считает, что Киев засуетился после информации о том, что якобы в Крым возобновятся поставки воды с территории Украины.

Ранее так называемый «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич у себя в Facebook заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом он заговорил после появления в средствах массовой информации видеоролика, где руководитель бюджетного комитета Верховной рады Украины Юрий Аристов рассказал о существовании идеи продавать воду полуострову и на этом зарабатывать.

Шарий, комментируя инцидент, вспомнил слова из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Шарий рассказал, как Киеву пришлось оправдываться после вброса о подаче воды в Крым.

«Появилась информация, что будут давать воду в Крым. Три татарина из пула бывшего украинского президента Петра Порошенко выступили с резкими заявлениями, да четыре калеки из 8%. И вот уже все, власть, вытирая текущий по дрожащим ногам понос, оправдывается. Никакой воды Крыму! Как вы могли подумать! Слава нации! Абырвалг!», — заявил Шарий.

Напомним, «Абырвалг» — первое слово, сказанное героем повести Булгакова Шариковым после его «оживления» в человеческом облике.

Напомним, что идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал в свое время 85% потребности Крыма в пресной воде. После референдума 2014 года, на котором жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией, Украина полностью прекратила водоснабжение Крыма.

После того, как регион вошел в состав РФ, канал был перекрыт Киевом, что привело к проблемам у аграриев в северной и восточной части полуострова. Частично проблема была решена путем переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения артезианских скважин.

С момента проведения референдума прошли годы, а Киев все не может принять волеизъявления крымчан. Полуостров украинские власти считают своей, «временно оккупированной» территорией, и продолжают нападки на Москву.

Недавно в партии «Слуга народа» украинского президента Владимира Зеленского заявили о возможности пополнить украинский бюджет за счет поставок воды в Крым. Однако вице-спикер парламента республики Владимир Бобков выразил сомнение в том, что крымчане нуждаются в украинской воде.