Глава МИД Алжира прибыл в Бенгази

Бенгази, 5 февраля. Министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум прибыл с визитом в Бенгази, в аэропорту Букадума встретил глава МИД правительства в Тобруке Абдель Хади Хувейдж.

Визит главы МИД Алжира в Бенгази проходит в рамках процесса урегулирования ливийского кризиса. В среду Букадум встретится с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Встреча министра иностранных дел Алжира с Хафтаром проводится на фоне усиления вмешательства Турции в ливийский кризис и переброски боевиков из Сирии в Ливию для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Анкара поставляет боевикам ПНС Ливии, которых уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1, грузы с оружием и боеприпасами вопреки эмбарго ООН.

Федеральное агентство новостей сообщало, что 27 декабря по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через территорию Туниса. В Триполи были отправлены сирийские террористы из числа группировок «Лива Султан Мурад», «Сукур аш-Шам» и «Файлак аш-Шам». При этом Турция не только перебрасывает в Ливию сирийских боевиков, но также оказывает ПНС Ливии военную помощь. ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом.

Ранее корреспондент ФАН побывал в Бенгази и рассказал, как уничтоженный войной город постепенно восстает из руин, оживает и возвращается к мирной жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.