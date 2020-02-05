Эпидемиолог Фаворов оценил риски заразиться коронавирусом в России

Москва, 5 февраля. Шансы заразиться китайским коронавирусом в России практически равны нулю, рассказал эпидемиолог, доктор медицинских наук, президент DiaPrep System Inc Михаил Фаворов, его слова передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Федоров подчеркнул, что переносчиками вируса являются экзотические животные. По его заявлению, абсолютное большинство случаев заражения зарегистрировано среди китайцев, именно поэтому гражданам России бояться нечего.

«В России шансы заразиться коронавирусом практически равны нулю. <…> Если вы соблюдаете стандартные меры защиты, не сидите рядом с чихающим, три-четыре раза в день после туалета и перед едой моете руки — вы достаточно защищены», — объяснил эпидемиолог.

Новый тип коронавируса был обнаружен у 10 пассажиров круизного судна, которое находится на карантине у японского города Йокогама. МИД Японии сообщил, что на борту Diamond Princess находятся 24 россиянина.

В конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Почти 20 тысяч человек к настоящему моменту заболели, около 500 заболевших погибли. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владимир Жемчугов отметил, что при появлении симптомов, напоминающих коронавирус, необходимо немедленно начинать противовоспалительную терапию. По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук Марият Мухиной, поддержание иммунитета в работоспособном состоянии является лучшей защитой от различных инфекций.