Кержаков прокомментировал «новость» о запрете сборной РФ участвовать на ЧМ-2022

Москва, 5 февраля. Известный в прошлом игрок, а ныне тренер Александр Кержаков заявил, что пока не будет официальной информации от Международной федерации футбола (ФИФА), серьезно относиться к так называемым заявлениям об отстранении сборной России от участия на чемпионате мира 2022 года не стоит.

Заслуженный мастер спорта в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал сообщение арабского телеканала BeIN SPORTS о том, что наша страна якобы получила уведомление от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о том, что национальной команде под руководством Станислава Черчесова запрещено выступить на следующем первенстве планеты, которое через 2,5 года пройдет в Катаре.

«Вот это все «якобы», «якобы», — отметил лучший в истории бомбардир российской сборной. — Если будет какое-то официальное заявление властей или представителей ФИФА, тогда, наверное, можно о чем-то рассуждать. Много чего говорилось и раньше, поэтому я не хочу обсуждать какую-то новость, которая где-то там всплыла».

Собеседник ФАН призвал дождаться реакции со стороны Международной федерации футбола (если она вообще последует), представители которой уполномочены делать такие заявления.

«Тогда, повторю, мы могли бы с вами что-то уже предполагать или, там, думать, что было бы (Если бы сборную России дисквалифицировали. — Прим. ФАН), — заключил Кержаков. — А так я не вижу никакого смысла...»

После того, как ВАДА якобы заявило о запрете сборной России на участие на чемпионате мира-2022 (причем даже еще не начался отборочный турнир), выяснилось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не получало никаких документов от ВАДА по этому поводу. Равно как и Российский футбольный союз (РФС).