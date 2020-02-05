Победой открытого гея в Айове Демпартия капитулировала перед Трампом

Президентские выборы 2020 года в США начались со скандала. Он снова связан с Демократической партией, в которой больше суток не могли подсчитать результаты кокусов в Айове, прошедших 3 февраля. Пока ситуацию списали на необходимость уточнения данных, которые поступали непосредственно с мест голосования, и на компанию Shadow, которая разработала специальное мобильное приложение для подсчета голосов.

Первые «утечки» говорили о том, что большинство сторонников «партии осла», как традиционно называют демократов, отдали свои голоса 78-летнему сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу (четыре года назад он уступил здесь Хиллари Клинтон, набрав 49,6% голосов против 49,8%), на втором месте оказался 38-летний мэр города Саунд-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, на третьем — 70-летняя сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и только на четвертом — 77-летний бывший вице-президент США Джозеф Байден, политическая карьера которого тесно связана с «офшорным» штатом Делавэр.

Провал Байдена, перспективы Буттиджича

Ряд экспертов связывают возникшую ситуацию вовсе не с «плохой техникой», а с плохим результатом Байдена, которого называли самым вероятным и опасным соперником-демократом для Дональда Трампа. При этом над бывшим вице-президентом при Бараке Обаме, как известно, висит угроза антикоррупционного расследования по Украине, грозящего вскрыть финансовые аферы «глубинного государства» по всему миру, — угроза, из-за которой демократам даже пришлось начать процесс импичмента против 45-го президента США.

Вот и в Нью-Гемпшире, где 11 февраля пройдут следующие «праймериз», Байдену «ловить» особо нечего — это один из самых «левых» штатов Америки, и там прогнозируется уверенная победа Сандерса.

Ситуация такова, что Байдену остается только как можно быстрее заявить о своем выходе из президентской гонки. Но он «слишком много знает», и ему просто нельзя проигрывать и покидать высшую политическую лигу Америки — в противном случае последствия и для него лично, и для «партии осла» могут оказаться непредсказуемыми, вплоть до катастрофических.

Эта «вилка» хорошо объясняет провал демократов. Самое смешное, что все это происходит в сугубо «красном», республиканском штате, где на кокусы «синих» пришли считанные единицы людей. Кстати, по этой причине еще один перспективный кандидат от демократов, миллиардер Майкл Блумберг, кокусы в Айове демонстративно проигнорировал.

В итоге, в абсолютных цифрах за Буттиджича (по итогам обработки данных по 71% графств штата) высказались целых 419 человек, за Сандерса — 394, за Уоррен — 287, за Байдена — 241. И вот такой мизер не могут правильно посчитать уже вторые сутки?!

Сравните с количеством голосов, поданных за Трампа — 31 422 человека, и все подсчеты прошли «как по маслу». «Большой Дональд» набрал чуть ли не 96% голосов, поэтому его выдвижение можно считать уже свершившимся фактом — никакой борьбы внутри «партии слона» не будет, ее кандидат уже известен, и это действующий президент США.

Почему на первое место «вытаскивают» Буттиджича? У этого «проекта» есть все данные для того, чтобы стать кандидатом от Демократической партии: его родители — иммигранты, сам он — открытый гей и, самое главное, годится остальным кандидатам не то, что в сыновья — во внуки. Видимо, на этом контрасте со «стариками» и «старухами» будет строиться вся его избирательная кампания.

Но у Буттиджича есть и три существенных недостатка. Во-первых, он — никто; во-вторых, он — католик; и в-третьих, самому молодому среди президентов США, Теодору Рузвельту, все-таки на момент избрания было почти 43 года, а Джону Кеннеди — больше, чем 43. Буттиджичу же всего 38. Таких молодых президентов у Америки никогда не было.

Впрочем, все политические традиции Соединенных Штатов были аннулированы еще избранием Обамы — уже тогда их государственная машина фактически «пошла вразнос». Так что шансы Буттиджича попасть в Белый дом существуют, и они прямо пропорциональны степени деградации Америки. И все же, скорее всего, это может случиться лишь в следующем электоральном цикле, на президентских выборах 2024 года. А сейчас выдвижение и продвижение Буттиджича можно рассматривать исключительно в качестве «белого флага», выброшенного верхушкой Демпартии перед Трампом.

«Великое возвращение» Трампа

Кстати, выступая 4 февраля перед обеими палатами Конгресса о положении дел в стране, Трамп фактически огласил свою предвыборную программу. Республиканцы встречали его как героя, длительной стоячей овацией, и повторно так же аплодировали первой леди Меланье Трамп.

«Великое возвращение состоялось: бедность снижается, преступность сокращается, наша страна процветает, ее уважают снова, враги Америки по всему миру обращены в бегство», — в фирменном стиле заявил 45-й президент США, в третий раз получив стоячую овацию своих однопартийцев.

На фоне явного раздрая в рядах политических оппонентов, деморализованных и провалом импичмента, и провалом в Айове, это шоу «единства и решимости» выглядело весьма впечатляюще. Вице-президент Майк Пенс за спиной Трампа излучал уверенность и оптимизм, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, напротив, как будто давилась лимонами. А президент США невозмутимо перечислял свои успехи: заключены новые внешнеторговые соглашения (Мексика, Канада, Китай), союзники Америки начали оплачивать свою безопасность, созданы 7 миллионов новых рабочих мест, причем 72% из них заняли женщины, налоги снижаются, зарплаты растут, и так далее…

«Наша задача — в том, чтобы всегда быть на первом месте», — подчеркнул Трамп.

Разумеется, он ни слова не сказал ни о бюджетном дефиците, ни о федеральном долге, ни о том, что большинство новых рабочих мест — это временные и низкоквалифицированные места в сфере услуг, которые появились как результат долларовой «накачки» американской экономики.

Зато Трамп пригласил в Конгресс «настоящего легитимного президента Венесуэлы» Хуана Гуаидо и пообещал свергнуть «социалистического диктатора» Николаса Мадуро. Трамп заявил также, что за годы его президентства в защиту свободы США и всего мира было вложено 2,2 трлн долл., имея в виду бюджет Пентагона, и пообещал еще большее увеличение этих расходов. Впрочем, были обещаны добавки и на системы образования и здравоохранения.

Трамп в своей речи усиленно позиционировал себя как президента всех американцев, независимо от их расы и вероисповедания. Приглашенные им в Конгресс гости, как на подбор, были «цветными» — видимо, это важный для него момент в предстоящей президентской кампании, поскольку «Большой Дональд» в своей речи обрушился на нелегальных мигрантов, отнимающих у граждан США рабочие места и часть бюджетных расходов самых «либеральных» штатов типа Калифорнии, которые потом требуют дотаций и льгот на федеральном уровне.

В качестве приоритетов своей деятельности хозяин Белого дома вновь назвал борьбу с эпидемией опиатов, восстановление американской инфраструктуры (здесь аплодировали даже демократы), борьбу против терроризма, поддержку прав американцев на владение оружием, развитие космической программы, утверждение «сделки века» между Израилем и Палестиной.

Трамп не только еще раз подтвердил, что уничтожение генерала КСИР Касема Сулеймани было совершено по его личному приказу, но и назвал это «идеальной операцией», а убитого — «правителем террористов» (умолчав об ответных ударах Ирана). Он заявил, что «правосудие Америки» носит экстерриториальный характер и не будет ограничиваться никакими международными договорами. А закончил свою 80-минутную речь пафосными словами об особой роли американской нации для всего человечества.

Подводя итоги, можно сказать, что Трамп капитуляцию «глубинного государства» принял, и это будет почетная, а не полная и безоговорочная капитуляция. Хотя все-таки — капитуляция. А это, в свою очередь, означает, что длившаяся три с лишним года «холодная гражданская война» в США будет прекращена, и на ближайшие пять лет (еще раз — если не случится ничего форс-мажорного) всему миру вновь предстоит иметь дело с более единой и более мобилизованной Америкой, которая не на словах, а на деле будет сражаться за свое глобальное лидерство. А следовательно — пересмотрит формат своих международных отношений и союзов.

Показательно, что про Россию Трамп в своей речи не проронил ни слова, эта тема явно «уходит» и из предвыборных дебатов американских политиков, прямо на наших глазах превращаясь «как бы в шутку». И это, в свою очередь, означает, что американского президента все-таки можно ждать в Москву на празднование 75-летия Победы — вместе с другими приглашенными Владимиром Путиным лидерами «Большой пятерки». Во всяком случае, никаких серьезных препятствий для этого у 45-го президента США больше нет.

Каких-то новых содержательных договоренностей на двусторонней и многосторонней основе или существенного улучшения отношений между Россией и Америкой ожидать, впрочем, не стоит. Хотя осознание необходимости какого-то нового «модус вивенди» и невозможности сохранения прежнего «однополярного мира» в Вашингтоне все-таки установилось. И это — новая реальность, которую необходимо учитывать.