Ученые разработали лазерный метод создания сверхэффективных солнечных генераторов

Москва, 5 февраля. Ученые создали высокоэффективные солнечные генераторы энергии с помощью метода лазерного травления. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Light: Science & Applications today.

Работа проводилась исследователями из лаборатории Университета Рочестера. Ранее они использовали лазеры для создания непотопляемых металлических структур.

Для создания мощных солнечных поглотителей использовались фемтосекундные лазерные импульсы. Отмечается, что учеными была разработана технология черного металла, которая превращает блестящую поверхность в черный цвет. Это позволяет увеличить абсорбцию энергии от солнечного света, передает Planet Today.

«Это будет полезно для любого теплового поглотителя солнечной энергии или устройства для сбора урожая, особенно в местах с обильным солнечным светом», — говорит профессор Чунлэй Гуо.

Поверхностные структуры, созданные на металле, были невероятно эффективны для захвата входящего излучения, такого как свет.

Ученым удалось выяснить, что вольфрам имеет самую высокую эффективность солнечного поглощения при обработке по технологии черного метала. Это помогло создать уникальный массив нано и микроразмерных структур на поверхности регулярной вольфрамовой нити накала, что позволяет лампочке светиться более ярко при том же потреблении энергии.

Отмечается, что в ноябре 2019 года технология фемтосекундного лазерного травления позволила создать металлические конструкции, которые не тонут, независимо от того, как часто они погружаются в воду или насколько они повреждены.