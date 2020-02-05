Академик РАН рассказал, как уберечься от коронавируса

Академик РАН Александр Чучалин предложил несколько простых способов уберечь себя и свою семью от опасного вируса. На пресс-конференции пульмонолога, председателя Российского респираторного общества присутствовал корреспондент Федерального агентства новостей.

Первым правилом, по мнению пульмонолога, является гигиена носа. Каждый день следует промывать слизистую и делать полную очистку носа. Для этого рекомендуется использовать небулайзеры с физраствором. Второе правило — это поддержка организма витаминами. Самыми главными академик назвал витамины А и С. Витамин А укрепляет ресницы, которые защищают слизистую глаз. И третье правило — это вакцинация.

«Я советую, чтобы человек разумно пользовался вакцинами. Особенно важна вакцина от пневмококка», — заявил Чучалин.

Он также рассказал о вспышках вирусов прошлых лет. В 2002 году была вспышка Тяжелого острого респираторного синдрома SARS. Тогда биологическим резервуаром для вируса стали африканские кошки, которых разводили на фермах в Китае. Чуть позже, в 2012 году, была вспышка вируса MERS, который тоже являлся одним из видов коронавируса. На этот раз биологическим резервуаром стали верблюды. На данный момент биологический резервуар 2019-nCoV не установлен.

Академик считает, что больные должны проходить серьезное обследование, и медлить при первых симптомах нельзя. Если появляются одышка и сухой кашель, пациенту срочно необходимо предоставить помощь.

«За выжившими после заболевания нужно наблюдать, поскольку неизвестно, что будет с этими пациентами через год», — заявил Чучалин.

Пульмонолог отметил, что на данный момент для России большую опасность представляет пандемия, она же свиной грипп. После вспышки была проведена обширная вакцинация. Если человек заболевает этим гриппом, то он уже не приводит к летальному исходу.

Коронавирус 2019-nCoV подвергся мутации и приобрел характеристики, которые не свойственны другим типам коронавируса. Он поражает респираторные органы, и функции легких резко падают. У больного появляются одышка, сухой кашель, поднимается температура. Ученые не могут выяснить, почему фиброзные поражения легких стали доминировать.

Чучалин напомнил, что вирус передается воздушно-капельным путем, через рукопожатия и содержится в слезах и дефекациях. Академик рекомендует надевать очки, чтобы защитить слизистую глаз, и маску, чтобы защитить слизистую носа. Не стоит забывать и про витамины, которые укрепляют защитный барьер слизистых.

Чучалин считает, что лучшая практика для предотвращения цепочки заболеваний — это карантины.