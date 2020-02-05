Толстой рассказал, как РФ должна реагировать на разрушение памятников советским солдатам

Москва, 5 февраля. Российские власти должны выдворять послов тех стран, где разрушаются памятники советским солдатам, освобождавшим Европу от нацизма. Об этом в среду заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на круглом столе, посвященном итогам Второй мировой войны.

По его словам, Москва должна жестко отвечать на подобные оскорбительные выходки, а не смиренно качать головой.

«Послов надо высылать в таких случаях, когда речь идет о том, что разоряют могилы людей, отдавших свою жизнь за возможность тех или иных стран говорить на родном языке», — отметил он.

Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев в интервью РИА Новости заявил, что за последние 20 с лишним лет в стране было уничтожено несколько сотен советских памятников. На сегодняшний день в Польше остается около 100 памятников Красной Армии, которые находятся за пределами воинских захоронений.

Отметим, что Министерство обороны РФ уже разработало законопроект, который предусматривает ответственность за разрушение и осквернение памятников воинам-освободителям. Об опасности попыток пересмотреть историю также заявляла официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она также обвинила президента Украины Владимира Зеленского в предательстве своего народа после того, как украинский лидер обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте. Бывшему же президенту Украину Леониду Кравчуку, который заявил о встрече Сталина и Гитлера во Львове, Захарова посоветовала почитать учебник по истории.