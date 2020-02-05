ФАН рассказывает, снизят ли тарифы за отопление в России из-за теплой зимы

Начало года традиционно огорчает ростом платежей за услуги ЖКХ, но с некорректными начислениями можно и побороться. Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей в сфере ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказывает, как правильно пожаловаться в государственную жилищную инспекцию, если вам неоправданно завысили плату за отопление.

Несмотря на то, что традиционное повышение тарифов за коммунальные услуги (газ, тепло, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение) в этом году произойдет только в июле, с начала года в некоторых регионах выросли тарифы на капитальный ремонт (их устанавливают региональные органы власти), а также оплата за услуги управляющих компаний.

Жилищный кодекс РФ говорит о том, что тарифы на жилищные услуги устанавливают собственники на общем собрании. И только если собственники сами не договорились, за них принимает решение орган местного самоуправления. При этом (в соответствии с ПП № 331 от 27.03.18) об изменении размера платы за жилищные и коммунальные услуги управляющая организация должна оповестить как минимум за 30 дней до изменения тарифа. Если этого не произошло — смело жалуйтесь в государственную жилищную инспекцию, одна из обязанностей которой — следить за правильностью начисления жилищных платежей.

Кроме того, у собственников всегда остается право инициировать собрание и обсудить или изменить существующий жилищный платеж. В соответствии с Жилищным кодексом обязательное собрание собственников многоквартирного дома должно проходить во втором квартале каждого года.

Еще один повод для роста платежей в зимний период — плата за отопление. Во многих регионах начало отопительного периода серьезно «утяжеляет» платежку. Однако так происходит не везде. Дело в том, что в различных субъектах РФ действует разная форма оплаты за отопление. В одних платят только в те месяцы, когда в дома реально подается тепло. В других платеж распределяется на 12 месяцев.

Так, например, происходит в Москве. Данная форма оплаты предполагает, что ежемесячный платеж выставляется на основании средних показателей за предыдущий год. При этом средняя температура отопительного периода от года к году может существенно различаться, тогда в конце календарного года ресурсоснабжающая организация должна произвести перерасчет. Как правило, это происходит к концу января — началу февраля.

В европейской части России ноябрь и декабрь выдались чрезвычайно теплыми, и это дает надежду на то, что, вопреки обыкновению, теплоснабжающая компания не насчитает вам дополнительный платеж, а вернет потраченные деньги. Если этого не происходит — есть повод разобраться.

Возможно, не работает общедомовой прибор учета (отсутствует в принципе, вышел из строя, не прошел поверку). Сведения о последних поверках и состоянии прибора учета можно найти в государственной информационной системе ГИС ЖКХ. В этом случае оплата происходит по нормативу. Если же прибор учета в порядке — стоит проверить правильность соблюдения температурного режима.

В соответствии с законом, показания прибора учета за любой период, а также температурный график (приложение к договору поставки тепловых ресурсов), обязана предоставить управляющая компания.

Запросите выписку в Гидрометцентре, сравните фактические показания температур с прогнозными — и вы поймете, законны ли начисления за тепло.

Имея показания ОДПУ и другие данные, можно рассчитать плату за тепло самому. Впрочем, путь этот крайне сложный и долгий, и под силу только очень упорным и квалифицированным потребителям коммунальных услуг. Гораздо проще написать заявление о проверке начислений в государственную жилищную инспекцию (В случае, если выявятся расхождения — можно потребовать не только перерасчет, но и штраф в пользу потребителей).

Еще больше упростит жизнь потребителей установка в доме «умного» прибора учета, показания которого можно в любой момент посмотреть в личном кабинете. Как правило, в личных кабинетах одновременно отражается фактический температурный график. Сопоставление переданного тепла и реальной температуры происходит автоматически. Данные такого прибора учета могут стать законным основанием при обращении в ресурсоснабжающую организацию, государственную жилищную инспекцию или в суд с требованием пересчитать плату. Однако гораздо проще не допускать лишних переплат в принципе, чем позже требовать перерасчет.

Контролировать подачу тепла в дом помогает специальная аппаратура. Существуют различные технические решения, в том числе и достаточно дешевые, которые контролируют количество поступающего в дом тепла в зависимости от температуры окружающей среды или температуры внутри помещений. Установить такие приборы можно общим решением собственников.

В процессе подготовки к собранию лучше проконсультироваться со специалистами. Например, в НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ» действует центр, в котором собственникам помогут определить потенциал энергоэффективности многоквартирного дома, определить лучшие технические решения и подскажут, как сделать это максимально дешево. Сделать это можно на основе энергосервисного контракта, когда все первоначальные траты берет на себя специализированная организация, а затраты отбиваются за счет экономии.

Если дом собирает деньги на капитальный ремонт на специальном счете и вы ставите соответствующее оборудование в рамках капремонта, тогда можно претендовать на возмещение затрат из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, который реализует проект по поддержке энергоэффективных капитальных ремонтов. Кстати, и консультации собственников и помощь в получении средств на возмещение затрат НП «ЖКХ Контроль» также производит на безвозмездной основе — на средства президентского гранта.

Еще один способ сэкономить зимой — проверить перерасчет платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды. Плата за ОДН — это горячая и холодная вода, а также электроэнергия, потребляемая на обслуживание многоквартирного дома. Нормативы на ОДН устанавливает регион. Практически во всех платежках за исключением Москвы эти суммы выделены отдельной строкой.

Если в доме стоит прибор учета, который показывает, что фактическое потребление меньше установленного норматива, платеж граждан должны пересчитать, вернув им лишнее. Однако многие управляющие компании не делают этого, ссылаясь на то, что постановление Правительства с методикой перерасчета так и не было принято. На мой взгляд, такие заявления безосновательны, поскольку требование перерасчета содержится в жилищном кодексе. Данный вывод подтверждает и решение Верховного суда (10.01.2020 №304-ЭС19-25414).

Знание законодательства, контроль за работой управляющих компаний и ресурсников, а также использование современных технологий позволят не платить за те ресурсы и услуги, которые вы реально использовали. Будьте бдительны и экономьте!