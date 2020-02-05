Киев, 5 февраля. Отставка украинского правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком возможна раньше, чем через год, считает руководитель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, результаты работы правительства на сегодня являются неудовлетворительными. Он напомнил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский выслушал отчет членов Кабмина. Он указал на недостатки в работе правительства, которые должны быть исправлены. По словам Гетманцева, речь шла о кадровых проблемах и больших суммах компенсаций, которые до сих пор продолжают выплачиваться.

«Если вы видели отчет правительства, то это большой документ, посвященный всем направлениям его работы и, действительно, результаты какие-то есть. Но бесспорно, на сегодня они являются неудовлетворительными», — сказал он.

В Верховной раде намекнули, когда правительство Украины уйдет в отставку. Журналисты поинтересовались, можно ли через год ожидать полную замену состава правительства.

Народный депутат ответил: «Я думаю, что раньше».

Ранее Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.

Ранее из опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и украинским институтом социальных исследований имени Яременко, стало известно, что украинцев больше всего беспокоят низкие заработные платы, высокие тарифы на ЖКХ и цены в стране, а также гражданская война в Донбассе.

58% опрошенных ответили, что больше всего их беспокоит ситуация в Донбассе. Киев проводит военную операцию против региона с 2014 года: по данным ООН, жертвами стали более 10 тысяч жителей Донбасса. ВСУ продолжают обстрелы ДНР и ЛНР, несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии.

57% респондентов отметили, что сильнее всего их волнует низкий уровень зарплат и пенсий на Украине: по данным Минфина страны, средняя заработная плата в ноябре минувшего года составила около 9,1 тысячи гривен (около 330 долларов).