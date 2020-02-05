Metro не будет приостанавливать закупку продуктов из Китая в связи с коронавирусом

Москва, 5 февраля. Сеть магазинов Metro Cash & Carry не планирует приостанавливать закупку продовольственной продукции из Китая в связи с эпидемией коронавирусной пневмонии в Китае. Это следует из ответа официальной пресс-службы ритейлера на запрос Федерального агентства новостей.

При этом в компании отмечают, что качество продукции и безопасность клиентов являются приоритетом в ежедневной работе METRO.

«METRO является поставщиком для предприятий в области общественного питания и строго следит за вопросами обеспечения безопасности, руководствуясь высокими международными внутренними стандартами, а также законодательством», — подчеркнули в пресс-службе Metro Cash & Carry.

Кроме того, компания жестко следит за безопасностью продукции, поставляемой в Россию, в частности, из КНР.

«Поставки импортной продукции в METRO также осуществляются в соответствии с требованиями российского законодательства и строгой внутренней системы контроля качества, утвержденной в компании на глобальном уровне. Вся импортируемая продукция проходит надлежащий контроль со стороны контрольно-надзорных органов при пересечении границ с РФ, в том числе при пересечении границы с Китаем», — добавили представители сети.

В будущем запрет на ввоз продукции из Китая также возможен.

«METRO рассматривает альтернативу поставщикам из Китая в случае наложения запрета на ввоз китайской продукции со стороны контрольно-надзорных органов. При вводе карантинных требований на продукцию ввоз будет немедленно приостановлен», — пообещали в пресс-службе ритейлера.

Ранее стало известно, что сеть магазинов «Магнит» приостановила поставки овощей и фруктов из охваченного эпидемией Китая. Основной причиной были названы логистические трудности.