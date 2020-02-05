Духовный лидер Ирана заявил, что «сделка века» умрет раньше Трампа

Тегеран, 5 февраля. Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи полагает, что предложенный американскими властями план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной («сделка века») умрет раньше, чем глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он написал в среду в своем Twitter-аккаунте.

«Американская «сделка века» умрет еще раньше, чем Трамп», — выразил уверенность Хаменеи.

Как сообщала «Газета.ru», в конце прошлого месяца глава вашингтонской администрации Трамп вместе с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху анонсировал в Вашингтоне главные положения так называемой сделки века — плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух стран. Белый дом предлагает связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабской страны признать только часть Восточного Иерусалима. Параллельно Трамп назвал «неделимой столицей» Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении американских властей признать еврейские поселения израильской землей.

Ранее постоянный представитель Бельгии при ООН Марк Пекстен заявил, что Вашингтон уведомит Совет Безопасности ООН о своем плане палестино-израильского урегулирования. По его словам, американские власти намерены запросить закрытые экспертные консультации для «информирования членов Совбеза по «сделке века».