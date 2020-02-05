Ройзман пытается обвинить цыган в наркоторговле ради предвыборной кампании в Госдуму

Екатеринбург, 5 февраля. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман пытается обвинить цыган в наркоторговле и разжигает межнациональную рознь ради выборов в Госдуму. Бывший глава города использует проблему с расселением так называемых цыганских поселков для политического пиара.

Обозначенный выше вопрос стоит в Екатеринбурге довольно остро. Дело в том, что власти хотят расселить «цыганские поселки», а на освободившихся территориях построить современные кварталы. Многие жители готовы к переезду при соответствующей компенсации, некоторые же выступают категорически против переселения.

Ройзман не смог обойти проблему стороной и решил высказать свое мнение о ситуации. По мнению бывшего градоначальника, все дома в поселках необходимо снести, так как они якобы были построены на деньги от наркоторговли, пик которой пришелся на середину 1990-х годов. На самом же деле земля таборам под застройку была выделена еще в середине XX века. Более того, сейчас на этих участках проживают не только цыгане, но и представители других этнических групп, в том числе татары и русские.

В 1990-х в поселках действительно процветала наркоторговля. Что примечательно, именно на борьбе с бандами, обогащающимися за счет продажи запрещенных веществ, в своем время и построил карьеру Ройзман, который, видимо, по-прежнему считает это своей главной заслугой. Ранее экс-мэр Екатеринбурга заявлял, что при нем все банды из этих поселков повышибали. Дома бандитов либо снесли, либо продали другим людям, то есть сейчас в поселке проживают те, кто никакого отношения к наркоторговле не имеет.

Спор между местными жителями и властями города состоит в том, что после распада СССР выделенную цыганам землю так и не закрепили юридически за частными владельцами. Теперь хозяева домов опасаются, что не получат компенсации. Кроме того, цыганские общины хотели бы продолжать жить группой, поэтому расселение по отдельным квартирам или денежная компенсация их не устраивают. Они даже готовы переехать все вместе в благоустроенный поселок в другом регионе РФ, пишет «Политика сегодня».

Ройзман же своими заявлениями о наркоторговле пытается напомнить о былых победах в преддверии выборов в Госдуму 2021 года, в которых он намерен участвовать. Экс-градоначальника не смущает, что он может спровоцировать конфликты, пытаясь обвинить боящихся остаться без домов людей в связях с наркоторговцами.