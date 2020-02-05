Либеральные СМИ испугались открытого обсуждения покупки Ходорковским российской оппозиции

Гендиректор ФАН Евгений Зубарев пояснил, почему либеральные СМИ и представители Михаила Ходорковского отказались участвовать в круглом столе, посвященном источникам дохода российской оппозиции.

В преддверии новой пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей, которая посвящена поправкам в Конституцию России, гендиректор ФАН в очередной раз пригласил для участия все СМИ, вне зависимости от политической ориентации.

Увы, судя по всему, либералы просто боятся открытой дискуссии, что показало их демонстративное отсутствие на круглом столе, посвященном расследованию ФАН о покупке беглым олигархом Михаилом Ходорковским всей российской оппозиции, как говорится, оптом и в розницу. Ни одно либеральное СМИ, с высокой долей вероятности живущее на деньги Ходорковского, так и не рискнуло прислать на мероприятие своего представителя.

Комментируя этот «феномен», Евгений Зубарев отметил, что ФАН не боится острых тем и готов открыто отвечать на любые вопросы и претензии.

«Считаю, что формат наших мероприятий интересный, мы приглашаем топовых спикеров, некоторые принимают участие по скайпу, для многих это удобно, — отметил Зубарев в комментарии корреспонденту ФАН. — Мы не боимся никаких острых тем и сами готовы ответить на любые вопросы. Очень жаль, что на круглый стол по Ходорковскому не пришли те, к кому мы, собственно, обращались. Мы неделю бомбардировали либеральные СМИ звонками и письмами, просили — приходите, мы готовы вас выслушать. Думаю, они не приходят, потому что боятся и потому, что им просто нечего сказать!»

Зубарев рассказал, что известный журналист-расследователь Олег Лурье, комментируя тему пресс-конференции «Ходорковский купил российскую оппозицию», отметил, что это все равно, что говорить — «вода мокрая». Мол, покупка Ходорковским оппозиции — это совершенно очевидная вещь.

«То, что Ходорковский финансирует оппозицию, ни для кого не секрет, — отмечает Зубарев. — Но мы считаем важным это проговорить, предъявить доказательства, пусть не в судебном порядке, но донести до общественности то, что мы знаем».

ФАН готов говорить об этом на любой площадке, но оппозиция так боится другого мнения, что еще на дальних подступах отсекает представителей патриотических СМИ от своих мероприятий, отметил Зубарев. Гендиректор ФАН привел в пример поведение оппозиции на своей сходке в Вильнюсе, куда под угрозой визовых санкций не пустили ни одного представителя СМИ, придерживающегося других взглядов.

«Считаю, что площадка Медиагруппы «Патриот» для всех удобна — это уже отметили коллеги с Пятого канала и из НТВ. Мы ждем к себе всех, независимо от взглядов. Нет никаких объективных причин, по которым либералы не пришли. Да и сам Ходорковский, у него же есть Twitter, свое издание МБХ-медиа, он что-то постоянно комментирует, а тут — почему-то молчит. Хоть бы слово сказал! Он же должен нести ответственность за людей, которым платит. Или не платит? Он должен что-то сделать, например, сказать: «Я никому не плачу». А он молчит. Из этого можно сделать единственный вывод — ему просто нечего сказать», — резюмировал Евгений Зубарев.

О важности формата подобных круглых столов рассказал еще один участник мероприятия — руководитель портала «Журналистская правда» Сергей Ушаков.

«Считаю очень важным, что мы озвучили проблемы, вытащили на свет факты, касающиеся финансовых отношений Ходорковского с нашей оппозицией, — отметил Ушаков в комментарии Федеральному агентству новостей. — У меня есть список из 45 фондов-иноагентов. Все эти организации создавались не просто так, а с определенной целью. Считаю очень важным, что нам удалось зацепить эту проблему. Что со всем этим делать дальше, должны решать правоохранительные органы, наше дело — информировать общественность, обозначить проблему, донести нужную информацию до потенциального избирателя. Мы не собираемся подменять собой государство», — подчеркнул Сергей Ушаков.

Очередная пресс-конференция Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей пройдет в четверг, 6 февраля, по адресу: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Мероприятие будет посвящено важнейшей теме — работе над поправками в Конституцию России. Напомним, предложение внести изменения в российскую конституцию прозвучали в ходе послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина. Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении, сейчас рабочая группа готовится ко второму чтению. Медиагруппа «Патриот» и ФАН традиционно приглашают обсудить важнейшую для страны тему на круглом столе с участием представителей СМИ всех взглядов — от консервативных до либеральных.

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