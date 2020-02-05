Фанаты посоветовали набравшей вес Бузовой сделать тест на беременность

Москва, 5 февраля. Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась в Instagram на необычное состояние. Фанаты звезды уверены, что причиной изменений могла стать беременность.

Певица опубликовала в соцсети новую фотографию, в подписи к публикации Бузова призналась, что в последнее время она набрала в весе, ей постоянно хочется есть и спать.

«Меня бесит, что я поправилась за время отпуска. Очень хочу скинуть лишние килограммы, но почему-то так хочется есть и спать», ― написала певица.

Бузова предложила подписчикам выговориться и рассказать, что и кто бесит их.

Запись Бузовой вызвала бурную реакцию у фанатов. Поклонники один за другим стали оставлять комментарии, в которых предположили, что звезда находится в «интересном» положении.

«Когда беременная ходила, ела и спала, тянуло на сон», ― намекнула irina.irina.5555.

«Оля, вы, наверное, беременны, сделайте тест», ― посоветовала starodubtseva5019.

«А, может, вы и вправду ляльку ждете?» ― предположила ogneva.kira.

«Хочется написать — беременным всегда хочется много есть и много спать», ― отметила ledinec1104.

«Ты не беременна ли часом, солнышко?» ― спросила margo_succuba.

Стоит отметить, что предположения о беременности Бузовой появились еще несколько недель назад. Ранее пользователи Сети обратили внимание на размер груди Бузовой, когда она отдыхала в Таиланде со своим новым возлюбленным блогером Давидом Манукяном. На кадрах фанаты Бузовой заметили не только увеличившуюся грудь, но и округлившийся живот.