США пытаются создать из России образ врага для господства во всем мире

Москва, 5 февраля. Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов объяснил, почему американский истеблишмент оправдывает свои неудачи «российским вмешательством».

Американский президент Дональд Трамп шутливо предложил проигравшим в Айове демократам обвинить в своих неудачах Россию. Соответствующее предложение было озвучено, так как Россия стала главной мировой целью. Об этом заявил Константин Соколов. Он напомнил, что в докладе «Географическая ось истории» британский геополитик Маккиндер написал: «кто господствует на континенте — тот господствует в мире». А Россия, как раз таки, господствует на континенте, подчеркнул Константин Соколов.

В разговоре с корреспондентом издания «ПолитЭксперт» он пояснил, что в данном случае речь идет не только о природных ресурсах.

«Это центр созидательных сил мира. Вот поэтому информационная война и нацелена на Россию», — добавил Соколов, заметив, что в докладе также указана необходимость столкновения РФ с Германией для покорения Москвы.

Две страны находились в состоянии конфликта во времена Первой и Второй мировых войн, напомнил собеседник издания. По его словам, Великобритания вышла из Евросоюза для того, чтобы столкнуть Берлин с Москвой. Соколов уверен, что в настоящее время «изобретаются любые, самые мыслимые и немыслимые вещи про Россию, чтобы создать образ врага».

Американский президент Дональд Трамп в шутливой форме обратился в своем микроблоге в соцсети Twitter к членам Демократической партии и предложил им назвать Россию виноватой в проблемах с подсчетом голосов. Глава Белого дома подчеркнул, что демократам нужно уже признать собственный провал, и напомнил, что у него самое большое число голосов за всю историю штата Айова.

Эксперт Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов ранее назвал бессмысленными информационные атаки США на Россию. По его словам, попытки демонизировать Россию на международной арене с помощью фейков и вбросов нивелируются укреплением влияния Москвы в разных регионах мира.