Онищенко рассказал, почему стоит ждать снижения заболеваемости коронавирусом 2019-nCoV

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко уверен, что вспышка коронавируса в КНР может сама по себе сойти на нет.

Ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства сообщил, что власти КНР надеются на скорый «переломный момент» в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV.

«Мы надеемся, что переломный момент вскоре настанет», — сказала Хуа Чуньин.

При этом китайский дипломат подчеркнула, что общее количество новых случаев с подозрением на заражение снижается второй день подряд. С Чуньин согласен депутат Государственной Думы РФ Геннадий Онищенко, по словам которого «вспышка коронавируса может сама по себе сойти на нет».

«В природе в принципе всегда так и происходит, особенно когда мы не имели такого медицинского опыта как сейчас. Тем более это природно-очаговое заболевание, которое выкашивает слабое население. Но тут нужно понимать разницу: снижения количества заболевших не идет, идет снижение темпов заражения, а это разные вещи. Темпы снижаются, но фактическое количество заболевших растет. Так, за прошедшие сутки выявлено 3866 подтвержденных заболевших. За предыдущие сутки было 3233 человека, но темп прироста заболевших ниже. То есть мы вышли на плато, когда за предыдущие сутки прирост заболеваемости составляет 18%. Сейчас тоже 18,7%, то есть всего заболевших 26324 человека, из них 16678 в провинции Хубей», — поясняет Онищенко.

По словам собеседника ФАН, следует также обращать внимание на смертность от коронавируса. По последним данным от заболевания погибли 490 жителей КНР, из них 479 в провинции Хубей (очаг распространения вируса).

«То есть всего 11 человек умерло за пределами провинции. И потом нельзя забывать, что никто не дает цифру по интенсивности. В Китае 1,5 млрд человек, провинция Хубей — это 30 млн человек. И если 16600 разделить на 30 млн человек, будет не так много. Поэтому переправка россиян из Ухани в Тюмень ничего общего с эпидемиологией не имеет, потому что сейчас под наблюдением в Китае находится 185 555 человек — это те, кто были в прямом контакте с заболевшими. И они забираются под контроль, они здоровые, но их просто изолируют. Если есть возможность быть дома, то их просят сидеть дома и лечиться. К ним приходят люди, меряют температуру и все. А у нас..» — заявил депутат в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Также Геннадий Онищенко отметил, что по данным КНР из общего количества подхвативших вирус 2019-nCoV тяжелых случаев заболевания всего 21%, хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает 25%.

«Тут можно представить, что 100 человек заболело и из них только 25 тяжелых. Причем все тяжелые в основном старшей возрастной группы, то есть после 65 лет. Это говорит о том, что вирус проявляет себя наиболее интенсивно в ослабевшем организме и их анамнез — это онкология, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, то есть системные заболевания. Я понимаю, что была бы у нас эбола, там смертность 60% и практически 80% тяжелые случаи протекания. Вот это действительно опасное заболевание, первая группа по классификации опасности, а 2019-nCoV — это так», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, по последним данным ВОЗ, новым коронавирусом заражены 20 630 человек из которых в Китае 20 471. За пределами КНР зафиксировано 159 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах. Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 24 324 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 24 542 человека. 492 человека погибли.