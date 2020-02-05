Киев опроверг сообщения о восстановлении водоснабжения Крыма

Киев, 5 февраля. Киев не будет восстанавливать водоснабжение Крыма. Об этом сообщил украинский дипломат Антон Кориневич.

На своей странице в Facebook он опроверг сообщения СМИ о восстановлении водоснабжения и «связанного с этим «визита комиссии из Киева».

«Отметим, что эта информация не соответствует действительности. Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит», — заявил Кориневич.

Он также призвал не спекулировать на этой теме. По его словам, 11–12 февраля комитет Рады по правам человека проведет в Херсонской области выездное заседание по ситуации в Крыму. Предполагается, что парламентарии также посетят контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Каланчак».

«Логично во время этого визита посетить также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку дамба находится в непосредственной близости к КПВВ», — сообщил чиновник.

Кориневич добавил, что совещание призвано изучить ситуацию у границы с Крымом и никак не связано с вопросом водоснабжения полуострова.

Ранее украинские СМИ обнародовали видеозапись, на которой председатель бюджетного комитета Рады Юрий Аристов предложил зарабатывать на подаче воды в Крым.

Украина перекрыла водоснабжение Крыма после воссоединения полуострова с Россией. До этого идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал регион пресной водой почти на 85 процентов. От прекращения подачи воды пострадали в первую очередь фермерские хозяйства, вынужденные перейти на менее влагоемкие культуры. Сейчас проблема водоснабжения решается наполнением Северо-Крымского канала водами реки Биюк-Карасу и бурением новых скважин.