Дарья Мороз напугала поклонников фотографией с дочерью

Москва, 5 февраля. Известная российская актриса Дарья Мороз выложила в Instagram весьма креативное фото со своей дочерью Аней. На одном снимке, который, по всей видимости символизирует единение матери и ее ребенка, они предстают в одном и том же длиннополом пальто, в результате чего создается иллюзия, что это один человек. На другом они просто одеты одинаково.

Сама Мороз воздержалась от философских размышлений в комментариях и свела разговор к нелюбви вставать рано по утрам.

«Дочь — в школу. Мама — на репетицию. Кто придумал делать это все с утра?» — задается она вопросом в комментариях.

Большинству подписчиков столь необычный подход к фотосессии очень понравился, хотя некоторые сочли снимок довольно «пугающим».

«Кто же ваш фотограф?!Идеи ваши или его? В дальнейшем я бы организовала выставку из ваших фотографий!», «Очень креативная съемка», «Ни у кого не видела столько естественности в любом образе», — пишут они.

Дарья Мороз является заслуженной артисткой России и двукратным лауреатом российской премии «Ника». Российскому телезрителю она может быть известна по сериалам «Каменская 2», «Апостол», «Гибель империи», «Пелагия и Белый бульдог», а также по фильму «Живи и помни».

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Наталья Поклонская выложила фотографию из своей «голливудской фотосессии», представ перед подписчиками в довольно непривычном образе. Реакция подписчиков на пост оказалось неоднозначной. Одни стали укорять Поклонскую за то, что она «зазвездилась» и что образ «девочки с подиума» ей не к лицу. Другие, напротив, восхитились ее красотой. Некоторые даже сравнили народную избранницу с известной американской актрисой и американским секс-символом Шэрон Стоун.