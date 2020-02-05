В Минкомсвязи рассказали о «небольшом завале» инициатив

Москва, 5 февраля. Минкомсвязи рассчитывает на плотную работу с Государственной думой для реализации ряда перспективных инициатив. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщила замглавы ведомства Людмила Бокова.
«Да, мы для себя такую перспективу поставили. Поставили, потому что у нас очень много законодательных инициатив, которые нужно принять в ближайшее время. Они являются для нас перспективными. Конечно, в министерстве небольшой завал», — сказала Бокова, отвечая на вопрос об усилении взаимодействия между министерством и нижней палатой парламента.
По словам замминистра, многие предложения касаются вопросов связи.
«Плюс все, что касается развития сервисов, оборота данных. Кроме того, мы сейчас выталкиваем закон о ГЧП (государственно-частное партнерство. — Прим. ФАН) в IT. Много-много всего», — отметила она.
Бокова также уточнила прозвучавшие ранее слова главы Минкомсвязи Максута Шадаева о возможности в определенных ситуациях, например, при входе в бизнес-центр, использовать приложение вместо паспорта.
«У нас есть поручение о создании электронных документов, удостоверяющих личность», — пояснила замминистра.
По ее словам, на данном этапе над разработкой соответствующей инициативы министерство не работает.
«Сначала [должен быть] указ, потом — постановление правительства. Пока на нашем уровне мы над этим не работаем. Но речь идет не о замене паспорта на электронный, а о возможности применять электронные документы, которые удостоверяют личность», — заключила собеседница ФАН.