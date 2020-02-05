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В Минкомсвязи рассказали о «небольшом завале» инициатив

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В Минкомсвязи рассказали о «небольшом завале» инициатив

Москва, 5 февраля. Минкомсвязи рассчитывает на плотную работу с Государственной думой для реализации ряда перспективных инициатив. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщила замглавы ведомства Людмила Бокова.

«Да, мы для себя такую перспективу поставили. Поставили, потому что у нас очень много законодательных инициатив, которые нужно принять в ближайшее время. Они являются для нас перспективными. Конечно, в министерстве небольшой завал», — сказала Бокова, отвечая на вопрос об усилении взаимодействия между министерством и нижней палатой парламента.

По словам замминистра, многие предложения касаются вопросов связи.

«Плюс все, что касается развития сервисов, оборота данных. Кроме того, мы сейчас выталкиваем закон о ГЧП (государственно-частное партнерство. — Прим. ФАН) в IT. Много-много всего», — отметила она.

Бокова также уточнила прозвучавшие ранее слова главы Минкомсвязи Максута Шадаева о возможности в определенных ситуациях, например, при входе в бизнес-центр, использовать приложение вместо паспорта

В Минкомсвязи рассказали о «небольшом завале» инициатив

«У нас есть поручение о создании электронных документов, удостоверяющих личность», — пояснила замминистра. 

По ее словам, на данном этапе над разработкой соответствующей инициативы министерство не работает.

«Сначала [должен быть] указ, потом — постановление правительства. Пока на нашем уровне мы над этим не работаем. Но речь идет не о замене паспорта на электронный, а о возможности применять электронные документы, которые удостоверяют личность», — заключила собеседница ФАН.

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