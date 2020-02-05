Эвакуированные из Ухани россияне прибыли в Тюмень. События дня. ФАН-ТВ

Речь Трампа в Конгрессе обернулась казусом
Не без казусов прошло ежегодное обращение Дональда Трампа к Конгрессу США. Не по плану все началось сразу же, когда американский президент лицом к лицу встретился с противниками из Демократической партии. То ли специально, то ли просто не заметив, он не пожал руку Нэнси Пелоси, спикеру нижней палаты Конгресса. Удивляться, конечно, не стоит, ведь чиновница — одна из тех, кто в рядах демократов продвигает дело об импичменте Трампа. Лидер США, впрочем, не смутился и даже прорекламировал себя перед выборами 2020 года: рассказал об успехах своей экономической политики, а также на мировой арене. А вот спикер палаты явно была не в своей тарелке: то и дело вглядывалась в бумаги и перебирала их. К концу выступления нервы все-таки сдали, и Пелоси демонстративно разорвала текст Трампа, копию которого он сам же ей вручил. Казалось бы, нервничать должен сам президент, ведь в сенате сегодня должны голосовать по его импичменту. Но Трамп, похоже, уверен, что дело в итоге провалится.
Самолеты ВКС прибыли в Тюмень из Ухани
Эвакуация россиян из-за вирусной угрозы в Китае прошла в штатном режиме. Самолеты ВКС рейсом из города Ухань прибыли в Тюмень. Медики и работники аэропорта «Рощино» встречают пассажиров в защитных костюмах, каждого внимательно осматривают. Коронавирус ни у кого не выявлен, все прибывшие чувствуют себя хорошо. Тем не менее в целях безопасности им еще предстоит двухнедельный карантин. Напомним, что из провинции Хубэй, где эпидемия разошлась наиболее серьезно, наши самолеты ранее вывезли 144 человека: из них 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. При этом в самом Китае ситуация пока обстоит крайне трудно: на сегодняшний день от нового коронавируса уже погибло почти 500 человек, а число заболевших превысило 24 000.
Напавший на Памфилову отправлен на лечение
В уголовном деле о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову наконец поставлена точка. 36-летний мужчина, которого обвинили в преступлении, отправлен на принудительное лечение. Напомним, что 6 сентября прошлого года Памфилова пострадала от разбойной атаки: неизвестный пробрался в ее дом с целью похитить деньги и драгоценности. Но женщина дала отпор и даже отбилась стулом — преступник с места происшествия скрылся. Отметим, что нападение на главу ЦИК случилось незадолго до 8 сентября — единого дня голосования — что породило множество слухов и теорий заговора. Но все оказалось куда проще: виновник, которого быстро задержали по горячим следам, страдал от психического расстройства и попросту не осознавал своих действий.
В Совфеде оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» в ожидании новых санкций. Но проект, несмотря на угрозы, в любом случае будет завершен. Сегодня об этом заявили в российском Совете Федерации. Своим мнением в интервью ФАН поделился сенатор Александр Бабаков. Он считает, что санкции могут говорить лишь о слабости и обусловлены конкуренцией, а отнюдь не мнимой борьбой за энергобезопасность Европы:
«США попросту не могут конкурировать с Россией на газовом рынке, поэтому перешли все мыслимые границы и занялись шантажом. Они пытаются лоббировать свои экономические интересы, используя уже более чем недоступные способы, и у любого аргумента всегда есть лимит», — заявил Александр Бабаков, член Совета Федерации России.
Ранее в СМИ появилась информация, что США, возможно, введут новые санкции против газопровода. На сей раз под раздачу могут попасть инвесторы и компании-закупщики газа через «Северный поток — 2». До этого американские власти уже ввели пакет ограничений, из-за которых ключевой подрядчик проекта Allseas отказался от строительства. Впрочем, целиком сорвать работы на данном этапе уже невозможно.