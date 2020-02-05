Эвакуированные из Ухани россияне прибыли в Тюмень. События дня. ФАН-ТВ

Речь Трампа в Конгрессе обернулась казусом Не без казусов прошло ежегодное обращение Дональда Трампа к Конгрессу США. Не по плану все началось сразу же, когда американский президент лицом к лицу встретился с противниками из Демократической партии. То ли специально, то ли просто не заметив, он не пожал руку Нэнси Пелоси, спикеру нижней палаты Конгресса. Удивляться, конечно, не стоит, ведь чиновница — одна из тех, кто в рядах демократов продвигает дело об импичменте Трампа. Лидер США, впрочем, не смутился и даже прорекламировал себя перед выборами 2020 года: рассказал об успехах своей экономической политики, а также на мировой арене. А вот спикер палаты явно была не в своей тарелке: то и дело вглядывалась в бумаги и перебирала их. К концу выступления нервы все-таки сдали, и Пелоси демонстративно разорвала текст Трампа, копию которого он сам же ей вручил. Казалось бы, нервничать должен сам президент, ведь в сенате сегодня должны голосовать по его импичменту. Но Трамп, похоже, уверен, что дело в итоге провалится.

Самолеты ВКС прибыли в Тюмень из Ухани Эвакуация россиян из-за вирусной угрозы в Китае прошла в штатном режиме. Самолеты ВКС рейсом из города Ухань прибыли в Тюмень. Медики и работники аэропорта «Рощино» встречают пассажиров в защитных костюмах, каждого внимательно осматривают. Коронавирус ни у кого не выявлен, все прибывшие чувствуют себя хорошо. Тем не менее в целях безопасности им еще предстоит двухнедельный карантин. Напомним, что из провинции Хубэй, где эпидемия разошлась наиболее серьезно, наши самолеты ранее вывезли 144 человека: из них 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. При этом в самом Китае ситуация пока обстоит крайне трудно: на сегодняшний день от нового коронавируса уже погибло почти 500 человек, а число заболевших превысило 24 000.

Напавший на Памфилову отправлен на лечение В уголовном деле о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову наконец поставлена точка. 36-летний мужчина, которого обвинили в преступлении, отправлен на принудительное лечение. Напомним, что 6 сентября прошлого года Памфилова пострадала от разбойной атаки: неизвестный пробрался в ее дом с целью похитить деньги и драгоценности. Но женщина дала отпор и даже отбилась стулом — преступник с места происшествия скрылся. Отметим, что нападение на главу ЦИК случилось незадолго до 8 сентября — единого дня голосования — что породило множество слухов и теорий заговора. Но все оказалось куда проще: виновник, которого быстро задержали по горячим следам, страдал от психического расстройства и попросту не осознавал своих действий.