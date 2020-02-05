Москва, 5 февраля. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной РФ от чемпионата мира 2022 года в Катаре.

По его словам, это «очередная муть». Как уточнил специалист, информация такого рода периодически «начинает бродить» в Сети. Как пишет Championat.com, Колосков уточнил, что ВАДА не может кого-то не допустить к чемпионату мира. Почетный президент РФС назвал провокацией и ложью сообщение об отстранении РФ от ЧМ-2022.

«Такие решения находятся в компетенции международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию», — уточнил он.

Как объяснил эксперт, не стоит «комментировать всякую чушь», так как это порождает больше проблем.

«Очередная банальная провокация», — добавил он.

В среду арабский телеканал ВеIn Sports в своем Twitter-аккаунте сообщил, что сборная России по футболу не сможет участвовать на катарском первенстве мира 2022 года. Репортеры канала ссылаются на представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые и являются первоисточником этой информации.

Ранее британские журналисты сообщили, что национальная команда РФ в случае выхода в групповой этап международного старта по результатам отборочного цикла сможет принять участие в турнире, но не будет иметь право на использование символики и гимна. Отмечалось, что запрет в отношении россиян от WADA затронет крупные соревнования, включая Олимпийские игры.