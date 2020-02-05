В Воронежской области дети учатся в школе, расположенной на территории психдиспансера

Школа в поселке Орловка Воронежской области никогда не имела собственного отдельно стоящего здания, несмотря на то что работает с 1965 года. Сейчас в ней обучаются 218 детей. Мало того что учебное заведение переполнено — здание приходится делить с двумя магазинами, почтой, отделением банка и кабинетами врачей-психологов. Расположена школа на территории областного психоневрологического диспансера, что может представлять реальную опасность для жизни и здоровья учеников. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Жители Хохольского района, чьи дети вынуждены учиться в таких условиях, обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Проведенная общественниками проверка показала, что здание не соответствует элементарным нормам.

«Из-за соседей по зданию власти не могут обеспечить в школе режим антитеррористической защищенности — установить ворота, ограждение, организовать контроль доступа. Дети учатся в приспособленных под классы помещениях, построенных под другие цели. Само здание очень старое, одно из крыльев — 1906 года постройки. Нет актового зала, нет медкабинета, да и классов катастрофически не хватает», — рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта Никита Панов.

Во время выездного совещания с руководством муниципалитета общественники убедились, что помещения, выделенные под нужды школы, требуют капитального ремонта. Менять надо и кровлю, и электропроводку, и канализацию, но сделать это опять же невозможно из-за соседства с другими организациями.

Глава районной администрации Михаил Ельчининов считает, что единственным решением этой проблемы станет строительство новой школы. Необходимость назрела давно, но чиновники до сих пор не могут выделить участок для этого.

Подходящий по площади и отвечающий правилам безопасности участок был найден, но он находится в федеральной собственности и применять его для своих нужд район не может. Земля передана в бессрочное пользование Всероссийскому научно-исследовательскому институту кукурузы и остается нетронутой уже 20 лет. Сам институт готов переуступить право бессрочного пользования Хохольскому району, но тут уже мешает мораторий на отчуждение недвижимости и земельных участков, предоставленных подведомственным организациям Минобрнауки. Идею передачи участка под строительство школы поддерживают и региональные власти, и лично губернатор области, но пока их вмешательство никак не помогло изменить ситуацию.



Активисты Народного фронта, в свою очередь, тоже обратились в Росимущество и Минобрнауки с просьбой содействовать передаче Хохольскому району этого земельного участка.