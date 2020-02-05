В переписи населения России будут участвовать почти 300 тысяч волонтеров

Санкт-Петербург, 5 февраля. Почти 300 тысяч волонтеров примут участие в переписи населения России, которая пройдет с 4 по 27 октября 2020 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел Смелов.

Он также пояснил что, для того, чтобы не ошибиться и узнать переписчика, нужно обратить внимание на его шарф. Он должен быть синего цвета, кроме того каждый волонтер обязан иметь соответствующий бейджик.

Официально перепись начнется 1 октября. Принять участие в ней можно будет двумя способами. Первый — это ответить на 23 вопроса на портале Госуслуг. Второй — пообщаться непосредственно с переписчиком. Отмечается, что для переписи можно самостоятельно посетить любой центр МФЦ.

Гражданин не обязан отвечать на все 23 вопроса. В беседе с корреспондентом ФАН Павел Смелов сообщил, что главная проблема переписи в таких мегаполисах, как Петербург, это застать человека дома.

«Вот поэтому мы надеемся на сознательность и то, что граждане сами проявят активность и ответят на вопросы на портале Госуслуг», — сообщил он.

Впервые перепись населения в России будет проходить в цифровом формате. Каждый волонтер будет иметь специальный планшет с дополнительными аккумуляторами. Это будет 12-я по счету перепись населения в стране.