В Минкомсвязи рассчитывают создать список ресурсов с бесплатным доступом до конца февраля

Москва, 5 февраля. Список социально значимых интернет-ресурсов, к которым жителям России будет предоставляться бесплатный доступ, может быть составлен к концу февраля. Об этом рассказал руководитель Минкомсвязи РФ Максут Шадаев. Он уточнил, что ведомство должно определиться в этом вопросе к концу февраля.

«Я думаю, что к концу февраля мы должны принципиально определиться, что должно войти в этот гарантированный государством социальный пакет», — подчеркнул он.

Как пишет ТАСС, ранее с идеей обеспечить бесплатным доступом к социально значимым интернет-ресурсам в ходе послания Федеральному собранию выступил президент РФ Владимир Путин.

Ранее Минкомсвязь РФ подготовила предварительный список интернет-сайтов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян с 1 марта 2020 года. Воспользоваться сервисами из списка можно будет даже при нулевом балансе на счету.

Сайты делятся на четыре категории: государственные информресурсы (госуслуги, сайты министерств и ведомств, региональных органов власти), соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник»), почтовые сервисы («Яндекс», mail.ru, km.ru) и другие значимые информресурсы (мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell).

В послании к Федеральному собранию 15 января российский президент Владимир Путин попросил правительство и депутатов Госдумы рассмотреть ускорение технологического законодательного пакета, подчеркнув важность исполнения нацпроектов по средствам программных продуктов отечественного производства. Президент добавил, что Россия — одна из немногих стран мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, другие национальные Интернет-ресурсы, и предложил проект «Доступный Интернет».

Позднее в Минкомсвязи сообщили, что в первую очередь бесплатным станет доступ к порталу госуслуг, а также к сайтам всех федеральных и региональных органов российской власти. Плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена с 1 марта 2020 года.