Милонов раскритиковал предложенную Великобританией резолюцию по Ливии

Предложенный Великобританией проект резолюции по Ливии является преждевременным и не соответствует интересам ливийского народа. В связи с тем, что положения этой резолюции, скорее всего, не будут выполняться сторонами конфликта в североафриканской стране, Россия может не поддержать ее принятие. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на источник в российском постпредстве. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов отметил, что западные государства под видом миротворческих инициатив попросту пытаются повернуть текущую ситуацию в Ливии в выгодном для себя ключе, чего наша страна не может допустить.

Примечательно, что британская резолюция преподносится якобы как инструмент для поддержки договоренностей, достигнутых по результатам берлинской международной конференции по Ливии. Однако по факту она никак не поспособствует мирным процессам без должных механизмов осуществления контроля за соблюдением конфликтующими сторонами всех пунктов документа, принятого по итогам саммита в Берлине. Ведь западные страны по-прежнему не могут заставить Турцию прекратить поддержку так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи, которое нарушает оружейное эмбарго ООН.

На текущий момент документ резолюции еще не был вынесен на утверждение, но ряд европейских государств категорически настаивают на скорейшем принятии инициативы Великобритании. Тем не менее, отдельные страны считают, что рассмотрением данной резолюции необходимо заниматься уже после проведения переговоров военного комитета по Ливии, которые должны состояться в Женеве.

По словам Виталия Милонова, Запад специально форсирует события с принятием этой резолюции, чтобы создать оптимальные для себя условия на ливийской территории. Он считает подобный подход недопустимым, так как в данном случае совершенно не учитываются интересы населения североафриканской страны.

«Безусловно, резолюция Великобритании не учитывает интересов народа Ливии. Западные страны пытаются подтолкнуть события в выгодном для себя ключе, то есть вместо мирного урегулирования хотят установить в Ливии свой протекторат в таком постимперском стиле», — считает политик.

Кроме того, собеседник ФАН объяснил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов и их союзников, выступает лишь за прекращение кровопролития в Ливии, возвращение мирной жизни в этой стране и заинтересована в благополучии и безопасности ливийского народа. Для этого предпринимаются действия по деэскалации конфликта, о чем свидетельствует введение режима прекращения огня, а также поиску компромиссов для дальнейшего подписания соглашения о перемирии между сторонами конфликта.

«Дело в том, что российская делегация руководствуется прежде всего интересами тех, в отношении кого проводятся данные заседания. Важно понимать, что рассматривать вопросы по Ливии нужно в контексте обеспечения нормального ритма жизни ливийского населения, обеспечения его безопасности и освобождения страны от бандитов, которые, к сожалению, сейчас туда массово стекаются под опекой Соединенных Штатов, Великобритании и Турции. Конечно же, решения по Ливии должны быть продиктованы не политической конъюнктурой, не внешнеполитическими интересами США и их союзников, а исключительно интересами ливийского населения. Здесь как раз позиция России отличается кардинально — мы не пытаемся навязывать свою администрацию, политиков, которые нам удобны. Мы хотим поддержать население Ливии в выборе мирного пути», — заключил Виталий Милонов.

Напомним, ранее редакция Федерального агентства новостей раскрыла маршруты переброски Анкарой сирийских наемников на территорию Ливии. Турция продолжает снабжать оружием и техникой бандформирования незаконного оккупационного режима главаря ПНС Файеза Сарраджа. Эта деятельность, несмотря на прямое нарушение эмбарго ООН и обязательств, взятых на себя турецкой стороной на берлинских переговорах, остается без внимания международной общественности.