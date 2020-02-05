Арабский телеканал сообщил, что сборная России не поедет на катарский ЧМ-2022

Доха, 5 февраля. Сборная России по футболу не сможет участвовать на катарском первенстве мира 2022 года. Об этом сообщает в среду арабский телеканал ВеIn Sports в своем Twitter-аккаунте.

Репортеры канала ссылаются на представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые и являются первоисточником этой информации.

Ранее британские журналисты сообщили, что национальная команда РФ в случае выхода в групповой этап международного старта по результатам отборочного цикла сможет принять участие в турнире, но не будет иметь право на использование символики и гимна. Отмечалось, что запрет в отношении россиян от WADA затронет крупные соревнования, включая Олимпийские игры.

В Российском футбольном союзе (РФС) выразили надежду, что со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) не последует каких-либо ограничений для сборных, а также организации мероприятий или соревнований на территории РФ.