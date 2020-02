Критик Макарский объяснил, как Билли Айлиш заработала $8 млн к 18 годам

Москва, 5 февраля. Музыкальный критик Артем Макарский объяснил, как американской певице Билли Айлиш, записавшей альбом в спальне, удалось заработать 8 миллионов долларов к 18 годам.

На минувшей церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» Айлиш забрала награды в четырех номинациях, побив рекорд 1981 года. Кроме того, победителем в номинации «Продюсер года» стал брат исполнительницы Финнеас, который практически в одиночку работал над звучанием ее треков.

«Айлиш стала первой большой поп-звездой поколения Z: Ариана Гранде, Селена Гомес и Тейлор Свифт хоть и популярны среди молодых слушателей, но они все-таки миллениалы. Даже Джастин Бибер поет уже не об улыбке на первом свидании, а о своей жене», — отметил музыкальный критик.

По словам Макарского, Билли Айлиш могла претендовать на первую строчку рейтинга американского музыкального журнала Billboard еще до выхода первого альбома. Критик считает, что популярность певице принесли запредельная честность в текстах и открытость. Также Айлиш серьезно помогла функция предсохранения — в момент выхода альбома «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» он автоматически появился в библиотеках фанатов. В итоге его сохранили 800 тысяч человек.

В общей сложности альбом послушали и купили 2,5 миллиона раз, что на 400 тысяч раз больше любого другого альбома в 2019 году. Несмотря на падение популярности физических музыкальных носителей, альбом певицы на виниле приобрели 113 тысяч человек. Таким образом, Айлиш обогнала даже продажи виниловой пластинки The Beatles «Abbey Road».

Макарский отметил, что 8 миллионов долларов — это чистые активы Билли Айлиш. В декабре прошлого года состояние певицы наверняка увеличилось, поскольку Apple TV+ заплатил исполнительнице 25 миллионов долларов за возможность снять о ней документальный фильм. Также зарабатывать Айлиш помогает сотрудничество с брендами — первым были Chanel, сейчас она работает с Calvin Klein и маленьким брендом Freak City.

Ранее Билли Айлиш появилась на обложке глянцевого издания Vogue. На цифровую обложку американской версии журнала поместили портрет певицы, нарисованный 16-летней россиянкой, передает телеканал «360».