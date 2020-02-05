Песков заявил, что в России проводится масштабная работа по борьбе с коронавирусом

Москва, 5 февраля. В России проводится масштабная и комплексная работа по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пока рано давать оценки, работа проделывается системная, очень обширная. Работают ученые, компании, имеется в виду научная работа в плане разработки вакцины. Ведется очень масштабная работа», — отметил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно, а иногда и ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом.

Напомним, что вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Свыше 20 тысяч человек заболели, около 500 инфицированных скончались. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки вируса. В Приморском крае открыты изоляционные пункты для временного содержания прибывающих из Китая иностранцев, у которых есть симптомы пневмонии.

Роспотребнадзор советует часто мыть руки и использовать дезинфицирующее средство, чтобы снизить риск заболевания. Эксперты также советуют избегать поцелуев в щеку и приветственных рукопожатий, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. На работе следует регулярно очищать поверхности и устройства, а дома — проветривать помещение.