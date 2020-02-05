Песков прокомментировал предложение назначать генпрокурора после консультаций с Совфедом

Москва, 5 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что пока у Кремля нет конкретной позиции касательно предложения назначать генпрокурора после консультаций главы государства с Советом Федерации.

Напомним, рабочая группа по поправкам в Конституцию предложила закрепить эту процедуру в основном законе.

Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу этой инициативы, сообщил, что пока работа в данном направлении продолжается.